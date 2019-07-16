雲林女婿》韓拚大選 鄉親效應待觀察

2019-07-16

〔記者鄭旭凱、詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕雲林女婿高雄市長韓國瑜即將代表國民黨參選下屆總統，在雲林能否有「鄉親效應」？民進黨雲林縣黨部認為有，但韓國瑜在雲林「並非沒有負面風評」；國民黨雲林縣黨部則說，韓國瑜在北農任職期間幫助了很多雲林農民，肯定能獲得更多支持。

民進黨：韓在雲林頗有爭議

韓國瑜的政治勢力起源於其妻李佳芬在西螺地區家族勢力，韓國瑜的參選也獲得雲林縣長張麗善和議長沈宗隆等多人支持，不少人看好韓國瑜在雲林選情應有鄉親紅利，民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文表示，鄉親的加分效應是台灣選舉固有的人情，但他認為韓國瑜在雲林是否有加分效果還要再觀察。

林鴻文表示，韓國瑜在卸下立委職務到接掌台北農產運銷公司總經理前，有很長的時間住在雲林，而李家政治家族在雲林有相當的實力，所以在總統選舉時一定會有許多鄉親票，不過，除了農舍風波外，韓國瑜在雲林期間行為也頗多爭議，例如經常群聚喝酒等都不是新聞，鄉親效應雖然有但不可能太多。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄則說，人親土親又接地氣，韓國瑜選總統在雲林一定會有的鄉親效應，除了李佳芬家族政治勢力，西螺果菜市場是全國最大的蔬果產地市場，韓國瑜在擔任北農總經理時一直跟農民走在一起，也幫助過許多的農民，肯定會獲得更多雲林鄉親的支持。

李佳芬農舍 再自拆鐵門圍牆

另外，李佳芬位在雲林古坑豪華農舍違建爭議，昨天進一步主動拆除主建物前鐵門及圍牆，李佳芬表示，將依規定改善、恢復農地農用。

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