為總統大選鋪路？ 柯文哲釋政策利多、勤跑外縣市

〔記者沈佩瑤、蔡思培、郭安家／台北報導〕藍綠初選暫時底定，台北市長柯文哲昨仍未鬆口是否參選，但近日大放政策利多、勤跑基層雙管齊下，包括釋出五萬多個職缺，優先任用退休公教人員，還接連調降房屋稅、研擬降地價稅、放寬幼托補助、放寬違規使用住宅繳納回饋金就地合法，柯私下更如鴨子划水般勤跑外縣市，繼上週去彰化，本週末將到台南、下週則將再度到台中、彰化。
蔡壁如受訪曾透露柯參選態勢
柯雖至今未明確表態，但台北市副市長鄧家基日前赴上海雙城論壇，與媒體餐敘時卻說，自己判斷柯會參選總統；市長室主任蔡壁如接受媒體訪問時，也透露柯會選的態勢。外傳柯可能與親民黨合作時，親民黨台北市議員林國成也表示，柯會以無黨籍參選。
去年底中央推動年金改革，台北市政府釋出五萬多個職缺，優先任用退休公教人員，被視為柯向公教人員爭取選票。市府還將二度調降單一且自住房屋稅，從稅率一％降至○．六％，另也正研擬調降單一且自住地價稅，本週三還將召開記者會，宣布托育補助將擴大至二到三歲範圍，柯還稱正在研究增加零到六歲補助的可行性。
釋出職缺爭取公教選票
此外，柯市府近期拍板允許大彎北段商業宅「住商混合」，回饋金也調降。還透露下一個要解決的是內湖五期，年底前還有中山區條通地區酒店，都會逐步就地合法。
調降房屋稅、放寬幼托補助
國民黨台北市議員游淑慧認為，柯根本把台北市當跳板，她早在去年就點出，柯文哲是在預謀要選二○二○的情況下，爭取連任台北市長，現在全台走透透，就是一個未來要發動連署的暖身，因為柯缺乏組織，所以更要像媽祖遶境一樣，去提醒各地的柯粉「我們備戰中」。
游淑慧：全台趴趴走 研判為連署暖身
根據中選會公告時程，獨立參選人在九月十三至十七日可到中選會申請為總統、副總統被連署人，並於十一月二日前取得足額連署書件。
所以即使柯未宣布，私下動作卻是不斷，只要一有空就到外縣市「趴趴走」，二月桃園、苗栗、台中，三月高雄、屏東，四月再度到台中參加大甲媽祖遶境，五月又到高雄會柯粉。六月柯再訪中部，「巡迴」台中、彰化、雲林，足跡更遍及花蓮、台東；這個月才剛過一半，柯就已在台中、彰化、台南、高雄等縣市走過一輪，接下來預計在本週末和下週末，又要到台南、台中和彰化。
市府：市政計畫均經過長期且嚴謹討論
台北市政府副發言人柯昱安表示，上述相關內容均為經過長期且嚴謹討論所研擬的市政計畫，且多數內容均為議員關切的市政問題解決方案，台灣無時無刻都在選舉，不可能因選舉快到，擔心被貼上「選票考量」的標籤而不做事，台北市政府會秉持實事求是的態度，繼續解決市政問題。