學者肯定總統在哥大演說 傳達台灣民主價值具說服力

2019-07-15

呼應美副總統彭斯對中的批判精神

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統「自由民主永續之旅」過境紐約，並在哥倫比亞大學發表演說。學者專家指出，蔡總統演說內容從自由民主與威權獨裁的價值對壘架構延伸開展，與去年美國副總統彭斯對中演講的精神遙相呼應，並明確傳達出「台灣作為亞洲民主典範，所受威脅等於整個民主體制面臨的挑戰」的訊息，進而呼籲西方重視、促進合作。

相較於外界多著眼於蔡總統過境美國所獲待遇，台灣智庫執委賴怡忠與成大政治系副教授王宏仁受訪時均指出，與歷任總統比較的「意義不大」。王宏仁直言「比較比不完」，應觀察總統傳達的訊息；賴怡忠則強調，哥大演講是定義此次「自由民主永續之旅」的關鍵，也看得出總統花費心思準備。

王宏仁說，蔡總統用說故事的方式，講述台灣這個小島如何民主化走到今天，對照香港一國兩制失敗的情形，以及威權政府如何在人民不知情的狀況下箝制言論自由，這些都是「共享價值的具體化」，使這場演講不只是單方傳達訊息，而是更能讓聽者理解、有說服力的故事。

台受威脅 等於西方民主體制遭挑戰

王宏仁指出，蔡總統藉此傳達，台灣面臨中國威脅不只是台灣的問題，而是民主體制受到威脅，包括假新聞、網路攻擊和代言人等，「這很能讓美國人感同身受」。台灣作為亞洲民主的典範，所受威脅不是選舉週期的短暫問題，是根本性的威脅，等於整個西方民主體制面臨挑戰，進而強調共享價值的美台和其他國家合作的重要性，「這個訊息傳達得滿好、明確且堅定」。

賴怡忠分析，從蔡總統演說內容可見到，台灣和中國之間的關係是牢牢扣緊在自由民主對抗威權獨裁的架構之下，換句話說，中國對台灣和香港的威脅，都是獨裁體制害怕民主、進而要消滅民主的表現。而這樣的價值分歧與對抗，與彭斯去年對中演講的精神遙相呼應，「也是和中國關係緊張的根源」。

賴怡忠點出另一個主軸，在於表達「台灣重視民主，不會為了賺大錢就放棄民主自由」。蔡總統強調「民主和經濟成長相輔相成、密不可分」，意即自由經濟在民主體制下才有辦法健全發展，台灣也正透過經濟多元化與創新，發展堅實正常的經濟以支撐民主，「這些描述和韓國瑜、郭台銘、柯文哲的態度截然不同」。

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