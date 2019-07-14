國民黨初選明出爐 團結大戲等無主角？

2019-07-14

郭朱韓都傳不出席 黨中央盼能回心轉意

〔記者施曉光、何玉華、顏宏駿、王榮祥／綜合報導〕國民黨總統初選民調結果將於明日上午正式揭曉，在國民黨主席吳敦義指示下，組發會前天通知韓國瑜、郭台銘、張亞中、朱立倫、周錫瑋等五位總統參選人一起出席民調公布記者會，昨卻傳出韓、郭、朱三人可能不會參加，國民黨文傳會主委程美華對此表示，黨中央尊重每一位同志的個人想法，但仍盼他們回心轉意，可以在十一點前出現在三樓黨主席會客室，隨後一同現身記者會。

國民黨總統初選即將落幕，但近來有人可能脫黨參選傳聞不斷，吳敦義特別指示組發會通知五位參選人共同出席民調公布記者會，藉此展現黨內團結。不料，黨中央的邀約，卻接連遭參選人打槍，郭台銘甚至對自己未來動向表示，不排除任何選項。事態的發展，已讓外界關切，國民黨初選的結束，是否會成為黨內裂解風暴的開始。

朱派代理人 要自辦記者會

對於黨中央邀約出席記者會，前新北市長朱立倫昨天上午指出，他會派代理人出席，自己另外舉辦記者會說明態度。但他也強調，不管最後誰出線，未來還有很多活動，大家一定要團結在一起。

郭有行程 對黨中央說「不」

前往彰化拜票的前鴻海董事長郭台銘昨天下午受訪時表示，黨中央十二日中午才電話通知他，但週一他早有安排行程，目前仍會按自己的行程走。同樣對黨中央的邀請說「不」。

高市府稱未定 黨中央：韓會到

至於前天回覆黨中央，表達會出席的高雄市長韓國瑜，也因為此行程與韓原計畫參加的「多納魯凱黑米祭」衝突，而出現變數。高雄市政府昨天指出，目前週一行程未定，仍保留出席黑米祭可能，是否出席初選公布記者會也還沒確定。

不過，程美華仍表示，至昨晚所獲訊息顯示，韓國瑜明天仍會到場。

國民黨初選民調作業將於十四日晚間結束，五家受委託的民調公司將各自完成至少三千份的有效樣本，全數原始資料檔將彌封，十五日上午八點統一在中央黨部十二樓進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業。黨中央原希望五位參選人當天都能出席民調公布記者會，共同展現藍營團結氛圍，一致支持最後出線的人。

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