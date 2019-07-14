南社募款餐會 陳建仁籲挺蔡英文連任

2019-07-14

〔記者黃建華／高雄報導〕台灣南社昨晚舉辦一場「台灣咱ㄟ心」募款餐會，副總統陳建仁和行政院副院長陳其邁都到場致意，肯定南社成立十九年來對台灣民主改革與堅持台灣本土價值的奉獻。陳建仁不諱言，去年高雄市長選舉受到假消息的影響，民進黨遭逢挫敗，但過去半年大家都對高雄市政的發展很失望，籲請經過這次教訓，大家都能在明年總統大選支持總統蔡英文連任、國會過半，讓民進黨繼續堅持台灣民主改革的腳步。

陳建仁並直言，「九二共識、一國兩制都是白賊話！」針對香港的「反送中」社會運動，他表示，有人說今日的香港就是明日的台灣，如果不想讓台灣步上香港的路，讓台灣維持民主、自由的主體國家，明年一定要支持蔡總統連任，獲得在場人士熱烈支持。

南社這場募款餐會，昨晚在香蕉碼頭的河邊餐廳舉行，席開數十桌，包括前總統陳水扁、民進黨籍立委李昆澤、許智傑、高雄市議員林智鴻及許多本土派綠營人士應邀出席。

陳建仁與行政院副院長陳其邁先後到場，分別代表蔡英文總統與行政院長蘇貞昌向南社人士致意，並協助義賣畫作。

行政院副院長陳其邁到場時，主持人陳柏惟幽默戲稱他「週末是高雄市長」，肯定陳其邁每逢週末假日就南下關心高雄市政與民瘼。陳水扁與南社創社社長曾貴海醫師等人同桌，並未上台致詞。

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