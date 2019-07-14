借市長官邸被拒 好過日協會批韓國瑜又說謊

2019-07-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜身陷豪華農舍風暴未解，加上他不住市長官邸在外租房引發爭議，韓國瑜日前公開表達，市長官邸可開放公益團體使用，高雄好過日協會向市府發出公文，打算在官邸舉辦「高雄升格四十年回憶」活動，公文才發出不到一天，就被市府口頭打回票，協會得知此事後，重砲回批，韓市府愛說謊成性，相信市民自有論斷。

擬辦「高雄升格四十年回憶」活動

協會指出，韓市長十日向媒體強調︰「市長官邸開放公益團體使用，若有公益團體想要使用的話，市府非常歡迎、不用客氣。」

看見韓市長如此熱心公益，協會打算著手規劃「高雄升格四十年回憶」公益活動，從入住官邸的首任市長許水德時代，講到現今的高雄變遷。

協會表示，希望能邀請市民參觀過去神秘的官邸，同時舉辦多場演講活動，他們想問：「市長～給借嗎？」相信韓市府會友善回應大家的期待。

市府︰要開放公益使用尚需整理

不過，公文才發出不到一天，高市府得知此事後，口頭回應媒體詢問，指官邸如要開放供民眾公益使用尚需經過整理，目前並未開放。

議員︰韓應檢討 別老犯同樣的錯

民進黨高雄市議員林智鴻認為，韓市長再一次不經大腦思考，政策根本尚未成形，就把話說得太快太滿，讓市民無所適從，建議韓應好好重新檢討自己的發言，不要老是犯同樣低級的錯誤。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法