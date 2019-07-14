《台中》社宅議題 洪慈庸、楊瓊瓔掀戰

2019-07-14

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市副市長楊瓊瓔十三日在臉書PO文，針對時代力量立委洪慈庸連日痛批台中市府社宅議題，她表示，「之後的每一天，一直到選舉結束，一定會不斷地看到這種影射、質疑、攻防或鬥爭」，她很擔心會讓基層公務員沮喪及挫折。

對此，洪慈庸說，「讓基層公務員沮喪挫折」這件事，絕對不會是來自外界對社會住宅的期待和要求，市長盧秀燕做出取消社宅的決策、甚至對於社宅推動消極怠慢，這才是嚴重打擊基層同仁士氣。

楊瓊瓔選不選立委？對此，楊表示，每天都有人在關心這個議題，她目前還是全心做好副市長的工作。

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