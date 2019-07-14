《台中》23家紅媒 18家在台中登記

2019-07-14

〔記者黃鐘山、許國楨／台中報導〕廿三家台灣網媒全文轉貼中國國台辦旗下的「中國台灣網」文章，惡意攻擊台灣政府。市議員江肇國追查發現，其中十八家公司登記在台中市，他質疑，難道台中已成為中國造假新聞集散地？要求市府調查造假新聞，並了解其運作與資金流向。

議員：台中成跳板 市府應拒成集散地

江肇國說，台中成為假新聞轉發、傳播的跳板，不但危害國安，也非常不名譽。警察局應與國安單位、ＮＣＣ聯手，偵辦調查造假新聞；經發局也該了解這些公司的運作及資金來源。台中不該成為中國對台統戰的破口，更要拒絕成為內容農場的集散地。

市府：公司登記採書審 警局未接獲檢舉

對此，台中市府經發局說明，所有的公司登記採書面審核，須備齊相關書面資料並提出經會計師簽證的資金查核報告書，登記機關即應准予公司登記；若有公司發生資金不實等情事，須經法院判決確定，登記機關才可依法撤銷登記事項。經發局強調，公司運作方式及資金流向，皆屬公司內部事項。

市警局則表示，目前尚未接獲有人報案或檢舉，但會依程序了解並請相關單位協處。市府也說，社維法規定散佈謠言影響公共安寧，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰；衛廣法規定製播新聞不得違反事實查證原則，損害公共利益，可處廿萬元以上、二百萬元以下罰鍰。

指動傳播科技旗下有15個網站 議員憂心

江肇國昨指出，轉發中國造假新聞的廿三家媒體，除兩家查無資料，新北市、宜蘭縣及中國北京市各一家，其餘十八家皆登記在台中，地域性非常明顯，其中「指動傳播科技」就擁有十五個網站；台中可能已被中國內容農場大量滲透，成為傳遞中國假新聞的集散地而不自知。

據了解，指動傳播科技有限公司為游勝鈞獨資創辦，設址於台中市西區，游勝鈞目前人在中國，巡迴於浙江、廣東、福建等地，採訪「第二屆海峽兩岸青年發展論壇」等活動，預定本月廿日返國。

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