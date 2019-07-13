2019-07-13

外媒聚焦過境禮遇升級

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕出訪加勒比海友邦的蔡英文總統十一日過境美國紐約。路透、洛杉磯時報等外國媒體皆聚焦於美國給予蔡總統的待遇，包括同意她過境紐約與丹佛，以及停留美國時間長達四晚。美國在台協會台北辦事處前處長包道格告訴路透說，蔡總統獲得的禮遇顯示美國政府肯定她面對北京時展現的「謹慎與克制」，「這也向中國傳達一個訊息：美國政府認為在美中台關係的架構上，蔡的表現很負責」。

路透指出，蔡總統上次過境美國是在三月間，此次她過境時間罕見的長，通常她為轉機僅停留一晚。分析家認為，這凸顯在北京有增無減的施壓下，她有美國川普政府的支持。

洛杉磯時報提及，一九九○年代以來，美國政府允許台灣領導人以舒適與方便為由，過境美國。然而，過境的地點、時間長度與活動皆是美台關係，以及兩者與中國關係的溫度計。美國總統柯林頓、布希及歐巴馬熱中與中國建立經濟關係，因此限制台灣總統過境阿拉斯加或關島等遠離美國本土的偏遠地點，有時僅允許過境數小時，而非數天，而任何會面皆是形式上與低調的。

二○○六年台灣總統陳水扁出訪，必須過境美國補充油料，美方僅允許他在安克拉治與檀香山短暫停留五小時，而且不能下機，他抱怨該次過境「不方便、不舒適，也不像話」。報導指出，二○一三年，台灣與中國關係達致頂峰之際，台灣總統馬英九過境紐約四十小時。然而，如今台灣與中國的關係遠為緊張。

華盛頓智庫「史汀生中心」東亞研究室高級研究員孫雲指出，這是相當長的過境，而始於紐約本身就帶有大量的政治意涵，由於蔡英文的立場遭中國政府強烈反對與抨擊，使得該訪問似乎多點刺激意味。

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