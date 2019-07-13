對中克制 美肯定蔡
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2019-07-13

外媒聚焦過境禮遇升級

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕出訪加勒比海友邦的蔡英文總統十一日過境美國紐約。路透、洛杉磯時報等外國媒體皆聚焦於美國給予蔡總統的待遇，包括同意她過境紐約與丹佛，以及停留美國時間長達四晚。美國在台協會台北辦事處前處長包道格告訴路透說，蔡總統獲得的禮遇顯示美國政府肯定她面對北京時展現的「謹慎與克制」，「這也向中國傳達一個訊息：美國政府認為在美中台關係的架構上，蔡的表現很負責」。

路透指出，蔡總統上次過境美國是在三月間，此次她過境時間罕見的長，通常她為轉機僅停留一晚。分析家認為，這凸顯在北京有增無減的施壓下，她有美國川普政府的支持。

洛杉磯時報提及，一九九○年代以來，美國政府允許台灣領導人以舒適與方便為由，過境美國。然而，過境的地點、時間長度與活動皆是美台關係，以及兩者與中國關係的溫度計。美國總統柯林頓、布希及歐巴馬熱中與中國建立經濟關係，因此限制台灣總統過境阿拉斯加或關島等遠離美國本土的偏遠地點，有時僅允許過境數小時，而非數天，而任何會面皆是形式上與低調的。

二○○六年台灣總統陳水扁出訪，必須過境美國補充油料，美方僅允許他在安克拉治與檀香山短暫停留五小時，而且不能下機，他抱怨該次過境「不方便、不舒適，也不像話」。報導指出，二○一三年，台灣與中國關係達致頂峰之際，台灣總統馬英九過境紐約四十小時。然而，如今台灣與中國的關係遠為緊張。

華盛頓智庫「史汀生中心」東亞研究室高級研究員孫雲指出，這是相當長的過境，而始於紐約本身就帶有大量的政治意涵，由於蔡英文的立場遭中國政府強烈反對與抨擊，使得該訪問似乎多點刺激意味。

  • 總統蔡英文出席我國駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦我友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，酒會結束離開前接受媒體訪問。（記者楊淳卉攝）

    總統蔡英文出席我國駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦我友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，酒會結束離開前接受媒體訪問。（記者楊淳卉攝）

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