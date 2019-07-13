總統首次公開視察我駐美機構》學者：台灣旅行法 一點一滴落實

2019-07-13

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統過境紐約，首次視察我駐美機構紐約辦事處，並在紐處與十七個友邦駐聯合國代表一同宣示促進台灣國際參與。前外交部長程建人昨說，歷任總統沒有到訪過辦事處，此進展顯示美台關係不斷改善。學者則直言，這是用自然的方式凸顯出中華民國主權，也是「台灣旅行法」一點一滴的落實。

蔡總統出訪「自由民主永續之旅」，過境紐約到訪駐紐約辦事處，是第一位公開視察駐美機構的我國總統，並在紐處參加友邦駐聯合國常代酒會。

程建人：台美關係進展、不斷改善

程建人受訪表示，這可說是個進展，歷任總統的確沒有到過駐美辦事處，每位總統當然都希望做些不同的事，這也顯示美台關係不斷改善的事實。程建人分析指出，美台關係改善的主因是美國視中國為長期挑戰，所以從美國利益角度推動印太戰略、和台灣拉近關係，而台灣方面的蔡政府也希望拉近關係，另一不能排除的因素是美台都面臨選舉將近。

程建人也說，四十年前與美斷交時，主管台灣事務的國務院官員對他說「你一定很難過，不過我們會逐步（incremental）改善」，他難以忘記這句話，如今看來的確得到證明，「除非頂撞到美國利益，否則在可能範圍內，都會一步步放寬」。

董思齊：自然凸顯中華民國主權

台灣智庫國際部主任董思齊分析，聯合國總部在紐約，此次過境安排總統與友邦駐團代表見面，請友邦傳達台灣聲音到聯合國，是用自然的方式凸顯出中華民國主權，有所進展、美國壓力也不會太大。董思齊直言，過去在美國做什麼都是低調受限，這次不只是過境，更在停留時間之中推動具實質意義與主權意義的行動，是「滿不錯的進展」。

裘兆琳：美單邊限制 一步步鬆綁

中研院歐美所兼任研究員裘兆琳則說，這件事有多重意涵，第一次在紐處公開活動、全部友邦到齊，此外紐處也是外交部購入的良好投資，且「大大方方到我們自己的辦事處」，都顯示美國通過台旅法後，一步步鬆綁過去不必要的限制。

裘兆琳指出，台灣自一九七九年以來在美國可說是綁手綁腳，如今經過四十年發展的美台關係，從單邊限制中一點一滴改變。裘兆琳強調，台灣既然是自由民主的良善力量，應該值得鼓勵和更正常的待遇，而非有些人似乎被打壓慣了，總說是「美國打台灣牌」，實則「這是自由民主良善力量應得的尊重」。

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