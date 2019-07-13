韓國瑜農舍 二樓迴廊以下違建

2019-07-13

17年前增建兩層樓建物 李佳芬補繳空污費2739元

〔記者黃淑莉、詹士弘、黃旭磊／綜合報導〕高雄市長韓國瑜夫婦位在雲林古坑的豪華農舍違建問題，古坑鄉公所主秘林喬賢昨表示，前天實地會勘比對使用執照發現，主建築二樓迴廊以下為增建違建，已著手違章查報程序，將在十六日完成並送交雲林縣政府。

雲林縣府進行違章查報程序

對此，韓國瑜昨在中華職棒三十週年特展揭幕式後受訪表示，法律面前人人平等，跟私交、公交一點關係都沒有，依法行政，雲林縣政府該怎麼辦就怎麼辦。

林喬賢指出，公所人員前天與縣府人員實地會勘，發現主建築二樓迴廊以下與原使用執照有差異，確實有違建，公所現已著手違章查報程序，將進一步比對空照圖、使用執照等資料，預計十六日前完成送縣府。

雲林縣府建設處長李俊興說，非都市土地的農業區有關農舍申請及核發建照在公所，縣府十日已發文公所按程序進行違章查報，縣府接到公所的查報結果再進行後續處理，若屬程序違建將通知起造人一個月內補照，若是實質違建即依規定拆除。

此外，韓國瑜妻子李佳芬日前自行僱工拆除農舍另增建的兩層樓建物及車庫，七月十日至雲林縣環保局繳交營建工程空污費，經計算後發現空污費僅七十元，依法免繳，但因遭拆除的兩層樓建物於二○○二年自行增建時，未依規定申報空污費，環保局追繳空污費兩千兩百廿三元，加上七年未繳費的滯納金，合計需繳兩千七百卅九元，已於當天補繳。環保局表示，不論是不是違建，只要是營建工程施工，都得繳空污費。

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