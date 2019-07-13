朱立倫：避免明年選出一位不適當總統

2019-07-13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫昨接受廣播節目專訪，對於外傳綠營支持者在國民黨初選民調中故意灌票韓國瑜、郭台銘，朱特別向綠營群眾喊話，韓、郭都是比較沒有接受過檢驗的人，雖然很多民進黨支持者覺得要找一位比較好打的藍營人選，但他希望不論民進黨支持者或中間選民，不要有政治考量，而是要考慮挑選最適合且有能力的人，以免明年大家選出一位不適當的總統。

籲挑選最適合且有能力的人

朱立倫昨接受廣播專訪。上節目前受訪說，他從小就是在藍、綠家庭長大的，「我們家是一半藍一半綠」，節目中則強調自己是從小說台語長大，是「正港的台灣人」。

對於郭台銘日前到宜蘭縣陳定南紀念館，搶深綠選票，朱立倫說，自己不用搶什麼票，他出生的家庭中，「媽媽那邊本來就是綠營的，本來台灣就沒有分藍綠，更何況我當縣市長的時候，辦公室的機要秘書也是綠營的，沒有一定要分藍綠。」

專訪中談到競爭對手時，對於郭台銘稱若當選總統，第一個要查稅的對象就是鄉林建設董事長賴正鎰，朱立倫說，郭台銘這兩天可能火氣比較大，不但說要查賴正鎰的稅，還砲打國民黨中常委，他覺得郭沒有必要針對個人，而且富人稅是國家的事，不能針對個人。

至於韓國瑜妻子李佳芬的雲林農舍爭議，朱立倫最初雖稱，「他一定可以招架得住」、「這是小事情」、「沒有太嚴重」，但後來又說，「初選沒有影響，因為即將結束」，接下來大選還有半年時間，韓國瑜一定會受到檢驗，「相信他心理已有準備」。

主持人提到許多民進黨支持者都想灌票給郭台銘或韓國瑜，朱立倫向綠營群眾喊話，民主是選好不選壞，大家應該照自己的感覺選擇，而不是用政治與戰略來思考。他強調，在郭、韓與他三人當中，自己是最穩定、最難打的一個，做過十六年地方首長，該被檢驗的都檢驗過了，相對來說，韓、郭較沒有接受過檢驗，很多民進黨人士覺得要找一位藍營比較好打的人，但他希望不論民進黨或中間選民，不要考慮政治，而是考慮最適合、有能力的人，以免明年選出一位不適當的總統。

促拒絕「奶媽大政府的誘惑」

此外，因為對「零到六歲政府養」主張不以為然，最近頻頻與郭台銘槓上的朱立倫，昨晚受邀在臺灣科技大學以「我們需要什麼樣的政府？」為題演講時，提出「小政府、大國民」主張，政府要提升效率，結合社會資源、低度管制，而且一定要拒絕「奶媽大政府的誘惑」。藉此暗諷對手，不言而喻。

朱立倫強調，「政府不是萬能的」，在公平正義的前提之下，一定要務實，最重要的作法是「公私協力」，納入社會資源，政府角色放到最低，成為助力而不是阻力。

現場有企業主提問，台灣民粹現況怎麼面對？朱立倫回應說，在民粹時代，福利是最大的誘惑，但我們一定要深深思考，花的錢是誰的錢？「是大家的錢，還是下一代的錢？」社會福利雖然要做，但一定要顧及公平正義。

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