同額選舉卻幫人買票 台東市中華里長被解職

2019-07-13

〔記者王秀亭／台東報導〕台東市中華里長羅進坤去年五合一選舉時，同額選舉里長，只要一票就能當選，選舉期間卻被檢警查獲以四十萬元現金，幫李姓縣議員候選人賄選，台東地方法院判其四個月徒刑定讞，羅進坤遭解職，中華里長補選將於八月二十四日舉行。

東市中華里長補選8月24日舉行

台東市中華里長羅進坤去年里長選舉時，同額選舉連任，但是卻在選前傳出準備大規模買票，台東縣警局獲報後，進行查證，並在去年十一月收網，當場在他的牛仔褲內搜出四十萬元現金，及賄選名冊，以及台東縣議員陳姓候選人的競選宣傳單。

羅進坤：幫李姓縣議員候選人買票

羅進坤向檢警坦承，一名陌生男子拿著四十萬元現金及買票名冊給他，並囑託幫忙同樣要尋求連任的李姓縣議員候選人買票，羅收下現金並承諾協助，但還沒出門買票，就被警方人贓俱獲。

台東地方法院依公職人員選舉罷免法，以預備行賄罪判有期徒刑四個月、緩刑兩年、褫奪公權一年，因台東地檢署及羅進坤皆未提起上訴，判刑定讞。

由於羅進坤在檢警偵訊時表示，四十萬元是要幫李姓縣議員候選人，該候選人當選縣議員後，同選區落選人向台東地方法院提告李姓縣議員涉賄當選無效。

地院：查獲陳姓議員候選人宣傳單

台東地方法院判決認為，警方接獲檢舉是羅進坤為陳姓平地原住民縣議員候選人賄選，雖然羅說四十萬元現金是要幫李姓縣議員，但警方又在羅家查獲陳姓縣議員的宣傳單，但是沒有李姓縣議員的宣傳單，加上檢警無法找出拿錢給羅進坤的陌生男子，因而駁回李姓縣議員當選無效的訴訟。

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