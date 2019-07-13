曾罵新潮流是禍害 柯文哲改口 : 別扣人帽子

2019-07-13

〔記者蔡亞樺、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲曾公開大罵民進黨新潮流系是「國家禍害」、「新潮流不倒，台灣不會好」，隨著大選逼近，柯昨天談到新潮流卻說，不要給人家全部貼標籤、扣帽子，而被問到選總統是否可能與民進黨合作，柯一改以往，曖昧說「什麼都有可能啊」。

民進黨新系台北市議員簡舒培昨受訪表示，柯不能因為被議員監督，就認為是新潮流刻意針對，現在要和人家合作，又說不能給人隨便貼標籤，這不是很奇怪？當朋友要有誠信，不能有利時就說是朋友，不利時就不是，這樣誰還敢和柯當朋友？

李建昌︰柯的話聽聽就好

同是新系的台北市議員李建昌認為，柯的話聽聽就好，說不定過幾天又有不同的話。新系市議員梁文傑表示，柯文哲對新潮流的看法，本來就有很多誤解與錯誤資訊。

簡舒培說，柯若選總統，可能須爭取綠營選票，但民進黨要謹慎評估是否合作，畢竟柯在兩岸立場上和民進黨大不同，柯須明白講出兩岸立場，否則日後很可能會被國民黨質疑跟炒作。

柯文哲昨早在市府接受媒體聯訪，被問到選總統是否跟藍綠保留合作空間時，表示合作有很多種，但也不見得每一件事都合作。

被問到跟民進黨有可能合作？柯說「什麼都有可能」，至於和民進黨的心結已解開？柯說「有什麼結嗎？常常罵一罵，上個廁所回來就忘記。」

對於新潮流系，柯文哲說，也不要給人家全部貼標籤、扣帽子，他去屏東，潘孟安也是招待不錯，午餐也很好吃，雖有整體印象，但不見得一竿子打翻一船人。

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