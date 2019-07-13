鍾小平找黃珊珊幫柯動員吃飯? 兩人互槓

2019-07-13

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平退黨挺柯文哲選總統，甚至自告奮勇要幫柯組織里長後援會，如此大動作，柯不置可否，友柯議員黃珊珊昨在臉書爆料，接到一位「議會同仁」找她幫市長動員里長吃飯，並稱「這位同仁上次立委選舉時還幫我的對手，攻擊我及柯市長！」鍾昨受訪時不滿表示，把黃珊珊當朋友，她卻把此事PO上臉書，「把我的好心當驢肝肺！」兩人隔空互槓。

黃珊珊︰他在立委選舉攻擊我及柯

黃珊珊在臉書爆料，指接到議會同仁找她幫市長動員港湖區里長吃飯的電話，但她覺得很離奇，找人吃飯能證明什麼？她從政廿年，除了自己的選舉募款餐會，幾乎從不找人吃飯或請客，且上次立委選舉時，這位議會同仁還幫她的對手，攻擊她及柯市長，真是有點時空錯亂！

由於鍾小平日前宣布，將替柯組織里長後援會，外界研判黃珊珊是指鍾小平，鍾昨受訪未否認，強調這是好朋友聚會，至今已辦第四年，就是找些好友吃飯的場合，這次除了議員、里長，也邀了柯文哲，又稱這和柯選總統無關。

鍾小平︰把她當朋友 卻被PO上臉書

鍾小平不滿表示，誠心邀請黃珊珊參加，把她當朋友，她卻PO上臉書，「把我的好心當驢肝肺！」鍾直呼，這是好友的聚會，為何要把這件事弄得這麼複雜？還PO上臉書？這是他始料未及，希望任何有心之人，不要干擾他辦一年一度的餐會，破壞好友吃飯的興致。

至於餐會還邀請誰？鍾小平說，他先邀了柯文哲、林瑞圖、黃珊珊，柯和林都答應會去，接下來想找議員戴錫欽、李柏毅等人。戴錫欽昨受訪表示，要看餐會是什麼目的，若是好友吃飯聚會和選舉無關當然沒問題。

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