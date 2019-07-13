台中立委第二、第五選區點將 民進黨︰政務官一起考量

2019-07-13

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市第二及第五選區，民進黨迄今沒有明確的提名方向，地方人士不斷喊話，從交通部長林佳龍到立法院長蘇嘉全都有人提起，昨更傳出有人勸進內政部政務次長陳宗彥，由於這兩個選區要分別挑戰國民黨的顏寬恒及沈智慧，基層焦慮「一直不提名，難道是畏戰」？

林佳龍、蘇嘉全、陳宗彥 都被點名

對此，民進黨台中市黨部主委何明杰昨表示，目前黨中央已在一一徵詢及評估，相信人選很快就會出爐，原本中央說最晚八月底定案，但大家希望能夠在七月底確定；何明杰說，有人一直點名林佳龍，但他建議，如果要徵召林佳龍，蘇嘉全也可以一起下來選，民進黨具有能量的政務官可以一起考慮，大家一起到困難選區參選，才能營造最高士氣及最佳贏面。

將對戰國民黨顏寬恒、沈智慧

據指出，針對第二選區一直找不到人選挑戰現任立委顏寬恒，地方人士有人建議出奇兵，由曾與顏寬恒的父親、前立委顏清標對戰的陳宗彥來台中參選，陳宗彥對此表示一無所悉，強調自己是政務官，目前全心於政務。

曾與顏寬恒對戰立委的現任議員陳世凱昨則表示，陳宗彥畢業於東海大學，也在逢甲大學念研究所，陳妻是大肚人，與第二選區有地緣關係，尤其是陳宗彥當年與顏清標在同選區競爭過市議員，雖然不幸敗北，但如果在多年後以內政部政次的身分來挑戰顏清標的兒子顏寬恒，不失為一個奇兵、好棋。

由於陳世凱曾多次建議林佳龍來這個選區參選立委，但未獲林佳龍正面回應，他昨表示，明年立委選舉對民進黨並不好選，不只是陳宗彥及林佳龍，他認為好的政務官，尤其是有政治選舉經驗的政務官，應該都可以為黨出征，不僅激勵士氣，也絕對可以帶動選票，有利總統得票。

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