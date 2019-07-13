過境紐約 規格突破 蔡盼友邦9月聯大挺台

2019-07-13

〔特派記者楊淳卉、記者呂伊萱／綜合報導〕蔡英文總統率團展開「自由民主永續之旅」出訪加勒比海四友邦，訪問團於美東時間十一日過境美國紐約，總統隨後出席我駐紐約辦事處舉辦的我友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。蔡總統致詞感謝友邦在重要國際場域為我發聲，強調無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定我們邁向國際社會的決心，台灣的兩千三百萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。

首度在紐約公開會友邦代表

這是我國總統首次在紐約會見友邦聯合國常任代表，也是總統首次在駐紐約辦事處進行公開活動，是美台關係一項突破。我國十七個友邦除聖克里斯多福及尼維斯駐聯合國常任代表因返國而由臨時代辦出席外，其餘友邦駐聯合國常任代表全數出席歡迎酒會。

蔡總統表示，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道，「你們努力擴大了台灣人民的音量，使得全世界都聽見了我們的渴望」。台灣雖然不大，卻是國際社會中不可取代的一員。

強調參與國際不會屈服恫嚇

蔡總統表示，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇。台灣兩千三百萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。蔡強調，台灣為國際社會貢獻的意願，因為你們的支持讓更多世人明白，也讓更多理念相近的國家站出來相挺我們，「希望今年九月能再看到各位繼續在聯合國力挺我們」。

據了解，友邦代表難得齊聚一堂，並在酒會上同聲支持台灣應該獲得參與聯合國、世衛大會、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織的機會。

貝里斯駐聯合國常代楊恩受訪時說，台灣人民不該被國際社會排除在外，「台灣對抗恐怖主義、洗錢和腐敗，非常守規矩，處理所有問題，我們卻將台灣人民拒於門外，沒有什麼比這更荒謬了」。

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