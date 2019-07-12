遭韓粉網路霸凌 女學生決提告

2019-07-12

煎餅店老闆連日被謾罵 精神耗弱就醫

〔記者葛祐豪、周湘芸、陳昀／綜合報導〕高雄「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，日前發生韓粉婦人在店內對十八歲蔡姓女學生嗆聲，蔡女在網路遭韓粉霸凌，昨發文決定提告。至於「廣德家」老闆連日遭韓粉謾罵及檢舉，導致精神耗弱而就醫，甚至連房東也不願續租，生活一夕巨變。

台中的十八歲蔡姓女生剛從高職畢業，本月六日與同學前往鹽埕區「廣德家」煎餅店消費，在現場接受媒體訪問時，卻遭一名楊姓女韓粉嗆聲「市長哪裡做不好？」女韓粉並飆罵店家「去死」。

事後，蔡女臉書及IG，遭一些韓粉攻訐、霸凌，甚至辱罵她是應召女、勾引男人、想紅想瘋了等，讓她私下痛哭、失眠。蔡女昨天凌晨發文指出，原本她不想跟不理智的人計較，但有高雄網友支持她提告，捍衛自己的正義，否則「會有更多人在網路上被言語霸凌，心智不夠堅強的就可能輕生，因為壞人覺得躲在網路上所作所為不用負責任」。

與「廣德家」煎餅店老闆有聯繫的高雄市議員黃文益強調，現在根本是「順韓者昌、逆韓者亡」，他呼籲各界應給廣德家老闆一條生路，恢復理性和平。

議員嘆︰初選讓台灣最美風景消失

「挺朱」立場鮮明的國民黨新北市議員蔡淑君，昨天在臉書PO出對話紀錄，她表示收到選民的訊息，質疑「高雄市長韓國瑜像是共產黨的毛澤東，用民粹主義來獲得初選」、「瘋狂韓粉就像文革時期的紅衛兵」，再加上女學生被韓粉飆罵霸凌，她感嘆這場初選，選到台灣最美的風景已不存在。

蔡淑君在臉書發文說，最近看到那麼多「飆罵霸凌」的事件，不解韓國瑜為何不出來說說話？甚至放任韓粉陸續做出這些事，「難道你的愛與包容只是口號嗎？」蔡淑君說，她沒有批評韓國瑜的言論，只是希望韓能出面跟支持者呼籲，「難道現在連發表自己的想法都不行嗎？」

藍營支持者焦慮 韓粉恐排擠中間選民

由於國民黨總統初選電話民調本週正在進行，外部民調、名嘴都預測韓國瑜大幅領先，引發藍營支持者焦慮，不少國民黨立委辦公室本週湧入「絕對不能派韓出來選」的電話。有黨籍立委感嘆，韓若勝出，韓粉勢必聲勢更高漲，恐排擠到中間選民，引發國民黨既有的知識、經濟選民反感，對國民黨選情不是好事。

不過，力挺韓國瑜的國民黨立委陳學聖、沈智慧都表示，辦公室沒接過這種電話。陳學聖表示，這次民調非常公正，大家必須尊重結果，主事者也要有胸襟氣度，讓大家團結。他也強調，韓國瑜若出線，一定會往中間路線走，也會補強國政團隊，「單靠韓粉怎麼當選？」

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