訪美演講 鄭文燦：反送中引發台灣反親中

2019-07-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕刻正訪美的市長鄭文燦於美東時間十日中午，受邀至威爾遜國際學人中心（Wilson Center）餐會演講，他以「美國印太戰略下台灣民主的威脅與機會」為主題，分享身處印太戰略第一線的台灣，該如何面對大國崛起的區域霸權，這也是台灣的重要課題之一。

鄭文燦也指出，香港人反送中條例引發台灣反親中氣氛，一國兩制在台灣毫無民意支持，也形成中國爭取台灣人民支持的一道圍牆，台灣是面對中國崛起的第一線，在美國的印太戰略下，如何讓區域更安全、更繁榮，需要各方充分合作，讓和平成為唯一選項。

鄭文燦說，中國在國際組織上常以「金錢外交」、「一帶一路」或「債務陷阱」等方式，擴大其在國際上的影響力，使很多國家在整體發展策略上被迫配合，尤其是中國對台灣祭出外交圍堵、軍事威脅及統戰滲透等手段，台灣民主的自我防衛機制如何降低中國因素，建立國家安全風險指標，已然成為兩岸互動的新課題。

鄭文燦說，據瑞典哥德堡大學的政治學跨國調查計畫「V-Dem計畫」顯示，台灣站在面對中國的第一線，所遭受的假資訊攻擊程度為世界第一，中國網軍操作假訊息常透過「以假亂真」或「三分真七分假」，來操縱選舉或輿論方向，因此，政府會主動成立假訊息查證平台，打擊假新聞，避免不實資訊持續擴散。

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