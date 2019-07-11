蘇嘉全：盼妻子打消參選立委念頭

2019-07-11

洪恆珠稱參選不會影響鍾佳濱 盼丈夫能支持

〔記者李立法、邱燕玲、謝君臨、陳鈺馥／綜合報導〕屏東農業生物科技園區副主任洪恆珠有意參選屏東第一選區立委，但她是立法院長蘇嘉全妻子，身分特殊，加上民進黨在該選區提名現任立委鍾佳濱，引發政壇關注。洪恆珠昨天表示，她若參選，不影響鍾佳濱選情，希望丈夫蘇嘉全能支持。

蘇嘉全昨晚透過新聞稿表示，出國前與太太深入溝通，盼能打消參選念頭；他身為民進黨創黨黨員，長期深受黨的栽培，更有幸擔任立法院長，未來絕對且唯一支持民進黨的立委提名人。

蘇日前會小英：不爭取下屆不分區

蘇嘉全擔任總統蔡英文特使，正前往南太友邦吉里巴斯出席獨立紀念日活動。由於太太有意選立委，引發黨內「陰謀論」，揣測蘇嘉全藉此爭取其他職務。蘇透過新聞稿澄清表示，他出訪前與蔡總統會面，向總統表達他將「不爭取下屆不分區立委提名」，同時表達二○二○年蔡總統連任後，不用特別考量他的職務安排。

蘇嘉全強調，待完成特使任務返國後，他會當面向民進黨主席卓榮泰表達不再續任不分區立委的意願。

洪恆珠指出，她為丈夫及民進黨已輔選三十五年，陳水扁競選總統時，她在屏東成立水噹噹婦女協會，響應婦女人數多達三千人，她一直都在作選民服務，她有熱忱，希望後半輩子還能有所貢獻。她可以體會丈夫立場，若決定參選，將以無黨籍身分投入，不會對鍾佳濱造成影響，兩個女兒都支持，希望丈夫也能支持，她會在適當時機宣布參選與否。

不過，地方政壇分析，洪恆珠若參選，不僅影響鍾佳濱，更衝擊蘇嘉全在黨內影響力。

鍾佳濱受訪時顯得相當淡定，他表示，洪既強調先生有不同意見，又刻意挑在蘇院長出國期間宣布，那有可能就是「蘇院長家庭內部的溝通問題」，他無置喙餘地；「與其說是我的困擾，不如說（蘇）院長更困擾」。

蘇嘉全侄子、民進黨立委蘇震清指出，他們私下溝通過很多次，也明確表達反對態度，會再持續溝通，希望洪能放棄參選念頭。

卓榮泰指出，蘇院長對民進黨長期照顧及協助，相信會站在這個角度妥善了解狀況，再一起處理，「這件事是不會成為問題的問題」。

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