民調監聽報告外流 陰謀論四起

2019-07-11

中常委憂 不利初選後整合

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨從八日起已開始每晚執行總統初選民調電訪作業，卻因為黨內有心人士刻意釋出一份某位參選人陣營在五家民調公司監聽的民調觀察員紀錄彙整而成的「0708監聽報告表」，在昨日中常會上被中常委江碩平拿來質疑「民調資料」外流，恐將對十五日民調結果出爐後續的黨內整合不利。

某陣營私自記錄 黨部無奈

黨內人士說，觀察員由各參選人陣營指派，來歷不清楚，當初民調會議曾要求各陣營觀察員不能記錄民調過程，對於某陣營指示觀察員做類似紀錄，黨部十分無奈，而且內容是否正確，不得而知，但最可議的是，有心人士刻意將某陣營的監聽報告釋出，想要藉此質疑民調資料外流，形塑初選民調不公的印象，動機非常可議。

據了解，江碩平拿出「0708監聽報告表」後，除了組發會主委李哲華當場說明民調執行流程，還有中常委要求說明資料來源，但江都不願說明。面對本報採訪時，江則稱不清楚資料來源，並以「查無實據，不能亂講」回應；黨內則認為江遭人利用，故意把資料丟給江，再拿到中常會上來質疑初選公正性。

知情人士透露，「0708監聽報告表」內容只是八日當天某陣營觀察員在五家民調公司電訪現場監聽情況紀錄，雖有五位參選人各自在互比、對比的支持電話通數，但筆數十分有限，與實際五家民調公司總計二千多份有效樣本數天差地遠，根本不等於「民調資料」。

了解民調過程人士指出，觀察員每晚在每家民調公司可能聽到完整訪問內容的電話通數頂多三十幾通，所謂監聽報告資料一定是局部、片斷的內容，絕不等於「民調資料」。中常會中，國民黨發言人歐陽龍也舉自己第一次參加台北市議員黨內提名初選為例，指他派出的觀察員一個晚上只有聽到三通支持自己的電話，一度認為自己無法通過初選，沒想到最後公布的民調結果卻是最高的三十幾趴支持度。

據了解，目前累積所有的有效樣本，都不存在爭議，五家民調公司當日民調資料也都已經彌封並鎖入中央黨部的保險櫃裡，民調公司的電腦則是清空不留資料，因此黨中央掛保證不會有民調資料外洩的問題。

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