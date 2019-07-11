訪陳定南紀念館 郭台銘：民主價值不可打折

2019-07-11

〔記者江志雄、林敬倫、林欣漢、盧賢秀／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨首度踏入陳定南紀念館參訪，他呼籲選民要有遠見，用理性決定台灣的命運。郭並意有所指的說，現在有些人為了勝選，拋棄民主價值，他堅持賣東西可以打折，但尊嚴及民主價值不能打折。

籲選民用理性 決定台灣命運

民進黨總統初選期間，前行政院長賴清德曾到陳定南紀念館尋求支持；初選過後，獲勝的總統蔡英文也走訪紀念館。郭台銘是近幾年造訪陳定南紀念館最大咖的藍營政治人物。

郭台銘進入紀念館，先向陳定南銅像獻花，並參考陳生前說過「我們販售商品，但不出賣尊嚴」；在紀念館留言簿寫下「尊敬的陳青天，您的名言，產品可以打折，尊嚴不可打折，後學給您添上一句，民主的價值不可打折」。

郭台銘指出，陳定南痛恨貪腐，擔任法務部長任內，只講道理與紀律，打擊弊案不分顏色，讓人非常欽佩，對照陳青天的精神，民進黨、國民黨必須自我檢視，把人民利益列為首要之務。

郭台銘話鋒一轉，指國民黨總統初選民調，決定二○二○年台灣命運，希望國人有遠見，要看得遠。他並引用陳定南名言「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬」，他想為大家服務，不可能討好每一個人，要為兩千三百萬人著想。

郭台銘昨也到宜蘭縣議會拜訪縣長林姿妙與議長張建榮等人。媒體詢問林姿妙會見郭台銘，是否表示公開力挺？林姿妙表示，國民黨初選誰出線就挺誰，公平、公開、公正；郭台銘則說，縣長能來見他就是「挺」，很感謝縣長百忙中趕來。

郭台銘接著到宜蘭市五穀廟及慶元宮參拜，受到支持者熱烈歡迎；在五穀廟前，郭台銘坐著競選「戰車」入場，與民眾揮手致意；郭說，會以過去經驗為百姓利益打拚，帶大家組國家隊打世界盃，找回台灣經濟榮景。

郭台銘昨天也拜訪基隆市黨部及廟宇，並品嚐廟口小吃，沿途有許多支持者、攤商高舉布條看板力挺。媒體問他對於現階段民調落後高雄市長韓國瑜的看法，郭表示，他絕不相信。他強調，要重振國民黨雄威，只能靠這次總統大選、高雄市長、立委過半的三贏，但這三個月看到國民黨有太多需要改革的地方；並砲轟黨中央再這樣搞下去，就等著被民進黨「殲殺」，變成搞垮國民黨的歷史罪人。

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