韓粉嗆包圍黨部 韓國瑜：非常嚇人不要過激

2019-07-11

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕國民黨總統初選民調結果將在十五日公布，臉書粉專「韓國瑜後援會」號召韓粉們七月十五日早上九點半，在國民黨中央黨部集合，「告訴民調公司，不可以有任何問題！」高雄市長韓國瑜昨呼籲，希望不要用「包圍」兩字，聽起來非常嚇人，大家可以關切，千萬不要有過激行為，且現在科技非常發達，在家裡、在辦公室都可以關切答案揭曉。

後援會號召 15日早上中央黨部集合

韓國瑜昨出席活動受訪時，對於民調持續領先表示，他沒辦法百分之百掌握正確民調數據，但他就是盡心盡力，該做的、該說的、該表述的清楚告訴人民市府想要做什麼，剩下的由人民來決定。

至於有調查指四成受訪者認為郭台銘經濟治理能力優於韓國瑜，韓國瑜表示完全尊重，他認為很多民眾都有不同的看法，有人擔心國防安全、有人擔心孩子教育、有人擔心經濟發展、有人擔心兩岸關係，民眾有他的思考點，全部擔心或樂觀都有，人民的意見非常分歧，對於民調的表述，會有不同結果呈現，他個人都表示尊重。

郭脫黨參選？ 韓：他不可能不理智

媒體也問韓國瑜，會不會擔心「郭台銘可能脫黨參選」的傳言，韓國瑜說，郭董從白手起家一路上來，不可能不理智，他對郭董的頭腦很有信心。

對於臉書粉專「韓國瑜後援會」號召韓粉們七月十五日到國民黨中央黨部集合，韓國瑜昨呼籲，用包圍兩個字，感覺語帶威脅，勸所有支持韓國瑜的好朋友，千萬不要有過激行為，就靜靜的、平常心等待初選結果。

外傳美國在台協會高層在與綠營互動時，對韓國瑜、郭台銘兩人與中國的關係有很深疑慮？韓國瑜昨表示，如果真正了解他的本質，從頭到尾把他的話好好分析，包括他的想法、他的內心、他的憂慮，就會知道他是真正愛台灣、百分之百愛台灣。

此外，前高雄縣長楊秋興在臉書PO文，稱自己不是韓黑也不是黑韓，但說的話句句屬實，對於「韓國瑜選總統說YES, I DO覺得噁心」；韓國瑜昨受訪時回應表示，楊秋興特別關心台商、台商子弟在中國就學情況，所以選擇擔任市府兩岸小組副召集人，其實很多事情還是可以攜手合作。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法