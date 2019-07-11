罷韓連署 可望15日前破10萬份

2019-07-11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國民黨本週展開總統參選人民調初選作業，另罷韓行動湧進更多連署書，發起人認為，無論初選結果如何，市長韓國瑜心已不在高雄。

國民黨初選民調 罷韓更熱烈

國民黨自本月八日至十四日辦理總統初選民調作業，而「罷免高雄市長韓國瑜」連署行動同步進行，原預計十五日前達成十萬份連署書目標，可望提前達標；對此，「Wecare高雄」發起人尹立說，已收到超過九萬份，本週以來收到更多連署，可望在國民黨民調結束前衝破十萬份。

尹立：韓國瑜心已不在高雄

尹立表示，韓市長不管能否通過初選，心已不在高雄，就像婚前說盡好話追求，到手後，「看到更漂亮的女生還要去追」，無論初選結果如何，市長再回頭找高雄都不道德。

依照選罷法規定，今年十二月廿五日市長就職週年可提議罷免，之後要在六十天內送交廿二萬八千多份連署書，而罷韓連署從六月廿七日啟動，「Wecare高雄」及「公民割草行動」都認為，扣除選委會篩除無效連署，要收集三十萬份連署書難度很高，仍須繼續加油。

至於是否接到國民黨民調電話，尹立說，還沒接到，也不會刻意操作，罷韓連署行動跟國民黨初選是兩件事，將專注在行動本身，也呼籲韓粉理性，尊重公民罷免權，謾罵並非言論自由。

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