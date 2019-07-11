邊抗議邊要補助？ 桃產總槓王浩宇

2019-07-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員王浩宇近日接連在臉書貼文，指桃園市產業總工會（桃產總）一手抗議卻一手拿政府的補助到日本旅遊，去年底大選前還辦活動為市長候選人朱梅雪造勢；桃產總理事長莊福凱等十多人為此於昨天到市府抗議，出示市長鄭文燦出席工會活動與同黨市議員候選人余信憲的同框照片，質疑王的兩樣標準，也要市府說清楚講明白。

市府勞動局勞資關係科長張哲航出面表示，日本考察是市府邀請各工會代表參加、並非旅遊，而勞動局有補助桃園市總工會、桃園市職業總工會與桃產總辦理勞工育樂活動，桃產總舉辦的相關活動，只要符合規定就可以依法核銷，對其活動內容被質疑是為特定候選人助選，這要由桃產總自行說明。

王浩宇批評桃產總玩兩面手法，又要抗議、又要補助，去年十一月四日在「埔心牧場」辦的烤肉、打漆彈活動，猶如朱梅雪的競選活動，明顯違反選罷法，不排除提出賄選告訴。

而余信憲的父親余金來表示，他是「桃園市職業總工會」理事，因兒子參選市議員而一起出席工會活動，與鄭文燦是不期而遇。

莊福凱表示，去年六月接受勞動局邀請到日本考察，並非旅遊；工會秘書長葉瑾瑜也說，三大總工會可依法向市府申請辦理勞工教育、育樂活動經費，桃產總申請育樂經費是比例最少的，既然市府依法核定經費，就不應該任由議員無的放矢，抹煞工會的苦心經營，且工會協助勞工向資方爭取權益是天經地義的事，這與向政府申請補助有何關係？

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