AIT︰軍售挺台灣國防現代化

2019-07-10

美方思慮周延的國防投資 提升台灣現有防衛能力

〔記者呂伊萱、涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕美國八日宣布對台軍售M1A2T艾布蘭戰車及人攜式刺針防空飛彈等項目，總額超過廿七億美元。美國在台協會AIT代理發言人黃博倫昨對此案表示，美國與台灣的安全合作確保且將促進台海和區域的和平與穩定；AIT認為，此次出售是一項思慮周延的（prudent）國防投資，目的是提升現有防衛能力。此案提供現代裝甲能力，支持台灣持續推動國防現代化的努力，為島嶼的有效防禦作出貢獻。

M1A2T的「T」為台灣英文字首

美國這次售我一○八輛「M1A2T」戰車及二五○枚「人攜式短程防空飛彈」（刺針飛彈）與附屬裝備的總金額為廿二．二三五六億美元。另，拖式2B飛彈、標槍飛彈為續購案，因此未公佈於美國國家安全合作局（DSCA）網站上。據軍方估算，這四項軍售案的總金額約廿七億美元。

美方欲售我新戰車型號為「M1A2T」，官員表示，「T」為「台灣（Taiwan）」英文字首。

川普政府上台以來已四度對台軍售，總額約四十九．五億美元（約新台幣一五四三億元）。

川普已對台軍售一五四三億元

蔡英文總統回應說，作為印度太平洋地區負責任的成員，台灣有充分的決心，會堅定守護得來不易的民主和自由，也會共同捍衛區域的安全與穩定。

蔡英文在臉書表示，國軍獲得最好的裝備來捍衛國家！美國政府宣布新一批次對台灣的軍售通知，在台灣關係法立法四十週年的時刻，美國政府持續以具體行動履行承諾，協助台灣強化自我防衛的力量，她要表達感謝。

蔡英文強調，美國政府提供的防衛性武器，將提升我們的國防實力，讓國軍弟兄姊妹們擁有更強的戰力，嚇阻外來可能的軍事威脅，確保台海和平及區域的穩定。

外交部說，這是川普政府上任以來第四度對台軍售，也是繼今年四月F-16戰機升級維修套案後，第二度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視與支持，以及持續履行對我安全承諾的堅定決心。

外交部也主動提及，美國政府持續軍售台灣「不會對兩岸關係造成影響」，相反地，強化台灣防衛實力，嚇阻可能的軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。

AIT代理發言人黃博倫表示，美國國務院正式通知國會向台灣出售M1A2T戰車和相關設備的「對外軍事銷售」提議，這符合「台灣關係法」以及美方對台灣維持足夠自衛能力的支持。

（歐新社檔案照）

川普政府對台軍售

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