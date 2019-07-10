大選查賄起跑 嚴查假消息、境外資金

2019-07-10

〔記者錢利忠、陳慰慈／綜合報導〕明年一月十一日將舉行總統、副總統及立法委員選舉，最高檢察署昨會同全國各檢察署，舉行查賄及暴力督導小組揭牌儀式，除善用科技查賄，今年調查局首度將「中企採購農產品拉抬造勢」列為境外資金影響國安蒐報重點。此外，透過微信支付、銀聯卡、地下通匯等地下管道資助政黨候選人，也列入賄選查察工作。

調查局新北市調處長蔡文郎指出，中國資金介入選舉的模式，除透過合法交易，另可能透過微信支付、銀聯卡等平台，或透過香港資金轉入，只要定期存錢進去，在台者最高每日可領一萬人民幣，因相關帳戶資料都在中國，縱使三天兩頭就提領一次，也難以追查。

而地下通匯金額較大，一次可能高達一、兩百萬元，調查局現正積極查緝，蔡文郎說，調查局無法證明哪一種境外資金介入曾經發生過，只能從現有資金流通管道，推論所有可能性，因為有可能中國資助台灣一些組織或政黨，都採取這種方式。

科技查賄 執法亮點

調查局長呂文忠表示，調查局已於五月底啟動查賄工作，成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」及舉辦專精講習，提高偵辦假訊息及境外資金介入選舉案件績效。

法務部長蔡清祥則強調，今年查賄業務亮點是善用科技查賄，各地檢署成立科技偵查指揮中心，結合檢、警、調、廉等單位，利用現代科技及透過團隊辦案，進行跨區、跨機關合作，七月份由台北地檢署試辦，六都八個地檢署將於八月建置完成。今年十月，全國各地檢署全面建置。

檢察總長江惠民表示，各政黨黨內初選開始前，今年三月最高檢已通函各地檢署進行查賄早期規劃，五月底函文高檢署，連同調查局及警政署，針對境外資金利用非法管道來台介入選舉進行查察，呼籲國人支持端正選風，也呼籲參選人及樁腳以最民主的態度及守法的精神來參與選舉。

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