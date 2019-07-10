韓籲召開國防國是會議

2019-07-10

〔記者王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼倡議徵兵、募兵並行後，昨晚在電視專訪中指出，為什麼台灣中小企業敢拿著一個○○七箱子大步邁向全世界？他猜想跟男孩當過兵有很大關係，因為當過兵膽子變大、心性穩定，且勤勞打拚。他也說，北韓軍官智商全世界第一、高達一百卅，南韓軍官只有九十，北韓很多聰明人都去當兵，因為當兵可吃飽肚子。

韓國瑜說，北韓這國家很奇特，但千萬不能小看北韓軍人的智商。他在跟一位業者聊天時，提到這樣的想法，並舉亞洲幾個一定要當兵的國家，包括台灣、南韓、新加坡等，另外還有北韓，再看看台灣、南韓、新加坡的經濟發展。

向蔡喊話 提動態兵力評估

韓國瑜昨天也拋出「年底召開國防國是會議」的想法。他向小英喊話，請總統責成國防部在今年十一月以前，依據未來戰爭型態、軍事威脅、國家財力、人口結構等層面，提出十到十五年期動態兵力評估報告，並於十二月間召開國防國是會議，由各總統候選人參加，此間並提出未來兵役制度或相關計畫，做為維護台灣主權之政策。

主張刷新軍事訓練役教程

韓國瑜指出，鑑於一○六年QDR（國防總檢討）報告只有政策宣示，並無量化評估依據，在撰寫報告前，似可請主要總統參選人派代表就動態兵力評估報告之參數與模型進行討論；在此之前，我們應聚焦於「軍事訓練役」教程的刷新。

韓強調，軍事訓練役是台灣人心防的基礎，不可以團康心態視之。教程刷新應該有四大重點：一、足以培養武德強度的身體操作訓練；二、對戰爭發生時，做為後備部隊的動員與戰爭知識的理解；三、對國家與土地的認同感；四、對袍澤的友情與責任感。以館長為例，四個月也許不能培養出館長的體魄，但是如能有館長面對事情的積極態度，也是不錯的。

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