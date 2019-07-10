衝民調》朱推人工生殖、凍卵補助

2019-07-10

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調昨進入第二天，參選人朱立倫昨拋出擴大已婚夫妻「人工生殖補助」、並對於卅四到卅八歲未婚女性推動「凍卵補助」，力推政策牛肉衝刺民調。朱強調，可以增加年輕世代，舒緩解決少子化危機，用政府力量協助想生的家長，讓年輕婦女多選擇權。

國民黨初選民調週，朱立倫以召開記者會衝聲量，並推出政見迎戰。他昨訴求「年輕的最好」，邀請同黨立委、縣市議員、青創代表到場力挺，立委曾銘宗、柯志恩、蔣萬安、許毓仁、林奕華、陳學聖皆出席。

朱立倫表示，現在檯面上所有總統參選人，他最年輕，國民黨絕對不能被人家批評成「老藍男」，要和年輕人站在一起；朱承諾未來他若當選總統，內閣將會有四分之一以上的青年政務官。

朱立倫說，青年有三大煩惱，包含「台灣的民主自由」、「經濟問題」、「少子化」。關於「少子化」，朱立倫除重提小孩「大家養」，更加碼拋出「人工生殖補助」、「凍卵補助」兩項政策牛肉。

朱立倫並解釋，年輕人「不生、不婚」不只經濟問題，還包括「想生無法生」，現在人工生殖補助只針對中低收入戶，應擴大補助，可以排富，但對卅四歲到四十歲已婚夫妻保留彈性，給予支持。

朱立倫也說，晚婚情形嚴重，也要給卅四到卅八歲未婚女性選擇權，補助想婚想生，但現在沒有好對象的女性，並非是當了「名人」才能凍卵。

關於郭台銘近期提出身障保險基金政策，朱立倫指出，真正問題是很多身障朋友沒有辦法公平取得保險，是不是要設基金可以研擬，但真正的問題是把障礙弭平。

身障保險 須把障礙弭平

對於民進黨動員在民調上「非韓不投」的傳言，朱立倫昨表示，以綠營的角度一定希望國民黨選出的人是最好打的，民進黨知道他最難打，所以沒聽說過要灌民調給他。朱也希望支持者耐心聽完民調電話支持他。

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