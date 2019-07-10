衝民調》郭拋軍公教比照鴻海加薪
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2019-07-10

〔記者陳柔蓁、洪美秀／綜合報導〕國民黨總統初選民調昨天進入第二天，參選人郭台銘搶攻族群票，上午召開「身障保險社會福利記者會」，重申政府應成立百億身障保險基金；下午被問到軍公教是否應加薪時，指軍公教應該要比照鴻海今年調薪七％，不僅退休了不要砍掉，加薪要加一輩子。

重申提供身障人士保險

郭台銘昨在記者會指出，身心障礙人士保險不是慈善事業，是基本人權、社會正義，「他們來找我，我三秒決定」，政府有「身心障礙者權利公約施行法」不夠，要真的去做，身障朋友要的是人權。

台灣公義聯盟理事長鄭龍水說，「我們是保險的孤兒，向金管會的漠視提出抗議，台灣一一七萬身障人口，納保的不到十分之一，保額還僅五十萬元，這只能支付喪葬費」；且被拒保時，金管會有沒有依法懲處拒保的保險公司？

郭台銘強調，一一七萬個家庭是保險制度下的孤兒；應該要成立專門的「身心障礙人士保險基金」，以一百億元為初期基金，讓公益性質的保險公司對所有需要的人提供保險；規劃財源有三，一是社會福利政策或公益彩券，二是社福預算調撥，三是從健康大數據賺錢，說不定這是大賺錢的生意。

昨天下午，郭台銘到新竹市名剎竹蓮寺及都城隍廟參拜，這已是郭宣布參選總統後，第三度到新竹市。郭被媒體問到鴻海公司已宣布要加薪，軍公教是否也應加薪？郭回應，軍公教應該要比照鴻海今年調薪七％，不僅退休了不要砍掉，加薪要加一輩子。

他說，台灣不僅五缺、還有六缺，第六缺就是缺投資，第七缺是缺對的領導人，而他就是最佳的台灣領導人，在觀世音菩薩的見證下，一定會做有為有守的領導人。

外傳綠營支持者在國民黨民調時支持高雄市長韓國瑜，要進行所謂「三殺」，就是先殺高雄、再殺立委，再幹掉中華民國的總統，郭台銘說，這是三輸，如果要三贏，就要選他當總統。

  • 國民黨總統初選參選人郭台銘昨發表專為身心障礙者的友善保險制度，強調應重視身障朋友的人權。（記者劉信德攝）

    國民黨總統初選參選人郭台銘昨發表專為身心障礙者的友善保險制度，強調應重視身障朋友的人權。（記者劉信德攝）

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