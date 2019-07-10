衝民調》郭拋軍公教比照鴻海加薪

2019-07-10

〔記者陳柔蓁、洪美秀／綜合報導〕國民黨總統初選民調昨天進入第二天，參選人郭台銘搶攻族群票，上午召開「身障保險社會福利記者會」，重申政府應成立百億身障保險基金；下午被問到軍公教是否應加薪時，指軍公教應該要比照鴻海今年調薪七％，不僅退休了不要砍掉，加薪要加一輩子。

重申提供身障人士保險

郭台銘昨在記者會指出，身心障礙人士保險不是慈善事業，是基本人權、社會正義，「他們來找我，我三秒決定」，政府有「身心障礙者權利公約施行法」不夠，要真的去做，身障朋友要的是人權。

台灣公義聯盟理事長鄭龍水說，「我們是保險的孤兒，向金管會的漠視提出抗議，台灣一一七萬身障人口，納保的不到十分之一，保額還僅五十萬元，這只能支付喪葬費」；且被拒保時，金管會有沒有依法懲處拒保的保險公司？

郭台銘強調，一一七萬個家庭是保險制度下的孤兒；應該要成立專門的「身心障礙人士保險基金」，以一百億元為初期基金，讓公益性質的保險公司對所有需要的人提供保險；規劃財源有三，一是社會福利政策或公益彩券，二是社福預算調撥，三是從健康大數據賺錢，說不定這是大賺錢的生意。

昨天下午，郭台銘到新竹市名剎竹蓮寺及都城隍廟參拜，這已是郭宣布參選總統後，第三度到新竹市。郭被媒體問到鴻海公司已宣布要加薪，軍公教是否也應加薪？郭回應，軍公教應該要比照鴻海今年調薪七％，不僅退休了不要砍掉，加薪要加一輩子。

他說，台灣不僅五缺、還有六缺，第六缺就是缺投資，第七缺是缺對的領導人，而他就是最佳的台灣領導人，在觀世音菩薩的見證下，一定會做有為有守的領導人。

外傳綠營支持者在國民黨民調時支持高雄市長韓國瑜，要進行所謂「三殺」，就是先殺高雄、再殺立委，再幹掉中華民國的總統，郭台銘說，這是三輸，如果要三贏，就要選他當總統。

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