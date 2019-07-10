前苗栗縣長傅學鵬母逝 蔡英文致祭

2019-07-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕無黨籍前苗栗縣長傅學鵬卸任後，在苗栗政壇仍舉足輕重，與藍、綠政壇要角關係良好，他的母親傅葉盡妹於三日辭世，享耆壽九十三歲，蔡英文總統昨天中午到傅府拈香致祭，表達哀悼、慰問之意。

傅學鵬在母親靈前告知「蔡總統親自來上香，也請母親在天之靈，保佑蔡總統連任成功，為國家突破困境」。

人稱「哦古」的傅學鵬，兩任苗栗縣長卸任後，仍活躍於苗栗政界，他待人親和，廣結善緣，與藍、綠要角關係良好，政商人脈豐沛，在苗栗政壇扮演舉足輕重的角色。

蔡英文總統尋求連任，民進黨辦理黨內初選之際，曾透過立法院長蘇嘉全等人居中安排，於五月十一日晚上到苗栗縣公館鄉傅學鵬住處與傅、苗栗縣長徐耀昌及立委、多位鄉鎮市長等地方要角餐敘，希望黨內電話民調時給予全力支持，傅學鵬也在民進黨辦理民調時，透過人脈等管道，全力替小英拉票。

傅學鵬的母親傅葉盡妹老夫人於三日辭世，將於十八日上午舉行公奠儀式，蔡英文總統昨天在徐耀昌等人陪同下，前往傅宅拈香致祭，並向傅學鵬及家屬表達慰問之意，約停留十分鐘離去。

國民黨總統初選參選人郭台銘，隨後也到傅宅致祭。傅學鵬受訪時，對於蔡總統、郭台銘及所有到傅宅拈香致意的親朋好友，表達誠摯謝意。

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