鍾退黨挺柯文哲 藍營友柯內亂恐擴大

2019-07-10

〔記者郭安家、沈佩瑤、林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲未鬆口選不選二○二○，但國民黨台北市議員鍾小平說柯會選，昨還發退黨聲明影片，質疑國民黨高層對香港反送中噤若寒蟬、沒捍衛中華民國主權，他支持柯文哲打敗總統蔡英文。對此，柯受訪直呼：「他（鍾）動作實在太大了！」並低調說：「我回去想想看好不好。」外界關注國民黨內「友柯情節」是否擴大？國民黨北市黨部主委黃呂錦茹認為，鍾「比較例外」，相信黨籍議員不會站在柯那邊。

柯︰他動作太大了 我回去想想看好不好

「我是中華民國派，捍衛主權是非常重要的事。」鍾小平表示，中共總書記習近平提「九二共識」幾乎等於「一國兩制」時，國民黨沒人捍衛中華民國主權；香港反送中事件，國民黨高層噤若寒蟬，沒捍衛中華民國主權。他批國民黨內鬥嚴重領導無方，且一對一打不贏蔡英文，所以他挺柯打敗蔡。

議員王世堅︰沒中心思想 是失意政客聯盟

民進黨議員王世堅批評，附和柯的政治人物，完全是為政治利益結合、沒中心思想，是「失意政客聯盟」，可預見該聯盟未來會擴大，包括各地各政黨沒通過初選或不敢參加初選的人，集結拼湊雜牌軍；鍾被柯利用，搞不好柯看完風向最後鳴金收兵。

國民黨友柯議員：黨內不重視本土藍造成

柯被民進黨分手後，與國民黨更友好，記者向相關當事人查證得知，柯去年為拉攏某藍議員，於議會答詢時做球給議員允諾福利政策，柯事後則透過該議員出席藍營團體活動；也有「親柯」藍議員在台北市長選舉期間扶持義工組織，獲得北市府補助，據點開幕儀式就力邀柯當座上賓。還有在議長選舉期間，藍議員辦樁腳烤肉大會，場面盛大，柯也到場搶曝光，遭外界解讀介入藍議長選舉，但柯營否認到底。

某國民黨議員表示，造成這局面，原因之一是國民黨不重視本土藍。另一位「友柯」藍議員說，兩岸議題上，柯與國民黨越走越近，國民黨不能說不能做的，柯都可以，柯成為國民黨防火牆，是藍白曖昧的地方。

吳敦義︰叫老闆就可以當立委嗎？

國民黨主席吳敦義昨表示：「他想要做什麼，我們就做什麼，這樣就領導有方了嗎？」鍾小平過去都叫他老闆，「但他以為叫老闆就可以當立委嗎？」不可能的事情。對於鍾小平轟國民黨無法保衛中華民國，吳敦義認為，那是鍾沒有得到提名意氣用事的話，國民黨當然一定要保衛中華民國。

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