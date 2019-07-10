韓國瑜左營租屋 在地團體：離開高雄最佳地點

2019-07-10

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任後，居住地點始終成謎，經媒體踢爆後，證實韓國瑜在左營高鐵旁租了間五十坪的房子，「高雄好過日」協會透過地圖分析韓國瑜租屋處和高鐵、市府等地的地緣關係，認為左營租屋處是「離開高雄」的最佳地點。

捨官邸租房子 地點距高鐵僅700公尺

「高雄好過日」協會指出，韓國瑜選擇住左營的重點並不是房子價錢，而是他精挑細選的「地緣政治」戰略地位；韓為什麼租在左營？原因很簡單，這是高雄離台北、離雲林、離台灣其他地方最近的地方。

協會表示，原本官邸的位置並不是亂蓋的，在尖峰時段，開車到四維市政中心只要六分鐘（順暢時四分鐘），到鳳山行政中心只要九分鐘，就算臨時有意外事件，也能很快的進駐市府處理。

離四維、鳳山行政中心 車程均需半小時

然而，韓國瑜租屋處的大樓，上下班時往返四維、鳳山兩處均要約半小時（假設韓換車完全不需要時間），是官邸的三至五倍之久，若有重大災難發生，甚至不一定來得及趕到市府；與之對比，韓租屋處離高鐵站只有約七百公尺，開車三分鐘，走路不到十分鐘就能抵達，就是一個「離開高雄」比「去高雄市政府上班」還要方便的地點。

高雄好過日協會諷：方便到全國造勢

協會認為，韓為了經常出席造勢等全國活動，會見權貴高層密室協商，左營的位置是最方便的基地；而全國來朝見韓的各路樁腳，要秘密集會進出也相對方便，可以說，這位置處理市政不便，要選總統，高雄沒有更好的地段了。

新聞局：就職前就近找的房子

針對網路傳出韓國瑜左營租屋處，是「離開高雄」最好地點？新聞局長王淺秋昨指出，原因是就職前、即住在蓮潭（左營），才就近找的房子。王淺秋說，市長把官邸留下來準備開放公益使用，再自掏腰包租屋，不花一毛錢公帑，可受公評。

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