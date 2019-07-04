憂綠操弄民調 王金平：換柱殷鑑不遠

2019-07-04

吳敦義邀任民調總督導 王轟「轉移焦點 無濟於事」

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統初選民調下週一開跑，但綠營支持者喊出「有瑜吃魚、沒瑜吃菜」，國民黨立委、前立法院長王金平昨召開記者會呼籲黨中央正視綠營操作民調的危機，「換柱」殷鑑不遠。國民黨主席吳敦義建議中常會邀請王金平擔任民調執行小組「總督導」，王金平對此回擊說，轉移焦點無法解決當前危機，提總督導一職更無濟於事，令人失望。

王金平昨建議，國民黨中央應即刻向社會公開說明這次初選民調取樣的特殊性，並針對對手陣營意圖影響初選的策略，提出防範策略。

王金平表示，國民黨總統初選「雙雄緊繃」，決定勝負的關鍵變數只有三到五％，讓綠營握有可輕易操弄，支持好打的、容易添亂的人選，也代表國民黨初選有被民進黨操弄的重大疑慮。

王金平還拿出高雄市長韓國瑜接受專訪的報導，指韓也說「初選民調過程若無法公平公正公開，立委選舉也會受影響」。

指各陣營都怕「被做掉」

王金平批評，奇奇怪怪的初選已可預見奇奇怪怪的過程和結果，但四年前的「換柱」殷鑑不遠，各陣營也充斥「被做掉」的恐懼，開始出現「退出參選、直攻大選」或停辦初選的主張，當斷則斷，不斷自亂。

針對獲邀擔任民調小組總督導，王金平透過新聞稿回嗆，黨中央至今不知奇奇怪怪的初選已造成黨的存亡危機，這危機是一連串奇怪的過程造成，黨中央卻不肯面對，還提出無濟於事的民調總督導一職，實令人失望，更強調，「轉移焦點不能化解危機」。

王金平表示，他從未質疑民調不公與否，而是強調三大危機：一、各陣營相互質疑民調不公「被做掉」，絕非他一人所言，不處理行嗎？二、這次民調方法勢必引發各陣營支持者疑慮，避免以訛傳訛、毀掉初選，不解釋行嗎？三、雙雄選情緊繃，提供綠營可操作空間，國民黨總統提名人選可能由民進黨決定的荒謬，不處理行嗎？

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