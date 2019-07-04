0-6歲國家養議題延燒 》朱批社會主義 郭嗆：不惜散盡家財

2019-07-04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統提名初選「國政願景電視發表會」最終場昨晚登場，主題為經濟、財政、能源與環境，三位主要參選人韓國瑜、郭台銘、朱立倫再度同場較勁，其中郭台銘提出零到六歲兒童由國家養的政策主張，繼續成為郭、朱兩人交鋒焦點；朱還暗諷韓、郭分別只談「庶民經濟」與拚產業、高科技的「富民經濟」，強調自己要拚「全民經濟」，郭則反擊朱只是「口頭經濟」，並反擊朱是舊思維，沒有勇於突破。

韓推「六大改造工程」

韓國瑜雖未加入郭、朱戰局，但在Q&A階段消遣兩位對手，稱郭、朱互相指責各有不足之處，他都同意，引發現場觀眾一陣笑聲。

在上週六發表會拋出「讓政府照顧你的爸爸媽媽」的韓國瑜昨天表示，未來受薪階級必須定存一部分的長照基金，六十五歲以上的人，由政府幫忙養爸媽，每個人以自己存的長照基金與國民年金各出一半的錢支付長照費用，並提出要推動「六大改造工程」，其中包括成立「庶民經濟基金」，協助農漁民、婦女及中低收入戶振興庶民經濟。

朱強調要拚全民經濟

朱立倫則意有所指地說：「我們要拚的是產業或高科技的富民經濟，還是庶民經濟？兩個一定要加起來，這才叫做拚全民經濟。」他要拚的就是全民經濟。

朱話鋒一轉說，最近最夯的議題是零到六歲讓國家來養，但這是「社會主義」，零到六歲「自家養」則是資本主義，他主張應該「大家養」，這才是公平正義，也就是「高所得的自己養、中所得的幫忙養、低所得的由國家養。」

面對朱的質疑，郭反擊強調自己前半生就是在化不可能為可能，那些說他不可能做到的政治人物，是因為已經習慣舊思維，沒有勇氣與創意突破。

郭反譏朱是舊思維

郭台銘指出，台灣每年新生兒十八萬人，六年共一百零八萬人，排富後政府每個月補助一萬五千元，扣除目前已補貼的六百億元經費，每年還需增加一千二百億元，第一階段財源將從政府各類特種基金，透過專業管理提升投資報酬率四％，就可以增加七百億元，再加上富人稅提撥五百億元，就可以達到他的規劃目標，未來他會幫國家建立「大健康產業」，第二階段的財源就從這裡的獲利而來。

郭還強調，零到六歲兒童讓國家養的政策，他有信心一定可以做到，萬一財源籌措不齊，他會自負責任，用自己的財產墊支，這代表他有信心，這個政見一定會實現，「就算散盡家財也在所不惜」。

不過，朱隨後在Q&A階段反嗆郭台銘，「郭董不要算孩子算一年啦！去年的生肖的確是十八萬多，前兩年都是二十一萬多，不要少算了，到時候你要付錢。以你的身家大概只能負責一年左右，這也是滿嚴重的事情」。

對於朱立倫自誇拚「全民經濟」，郭台銘則諷朱，說了很多「口頭經濟」，自己才是真正做了幾十年的經濟，真正拚經濟而非拚口號。

郭台銘也不忘攻擊韓國瑜，爆料高雄市副議長陸淑美之所以支持他，就是因為選區內的上千家螺絲廠商需要土地蓋工業區，升級轉型，「但就這麼一個小小的要求，他們從陳菊市長時代，一直要求到現在韓市長時代，都得不到正面積極的回覆。」

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