高市府拒公民割草借駁二 無「法」管韓粉快閃

2019-07-04

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕「公民割草行動」六日計畫在駁二舉辦「公民假日草市」活動，被市府以政治活動為由駁回，但當天韓粉卻打算用突襲方式，直接殺入駁二辦快閃活動，高雄市議員林智鴻感嘆：「高雄市好像變市長韓國瑜的私產，只有韓粉才可以用。」

林智鴻嘆︰高雄宛如變韓私產

韓國瑜原本六日要在高雄辦造勢活動，因主辦單位稱擔心登革熱疫情而取消，卻改邀韓粉到高雄旅遊，有韓粉在網路號召集結要到駁二唱《夜襲》，還邀觀光局長潘恒旭加入。潘恒旭表示，當天另有行程，不會參加韓粉辦的快閃活動。

文化局︰不接受政治宗教活動

對此，高市文化局表示，駁二場地從來就不允許政治或宗教類活動進入，並非針對「公民割草行動」，至於韓粉打算用快閃突襲方式到駁二唱《夜襲》、辦造勢，文化局若發現，會用勸離方式請他們離開，如果韓粉堅持要進駁二辦快閃活動，當天會請警方到場協助驅離。

林智鴻︰若韓粉人多 管得動嗎

替「公民割草行動」向市府申請場地的林智鴻得知後直呼「很荒謬」，他說，合法申請舉辦活動的團體被駁回，非法集會的「韓粉」卻無法可管，就算駁二發現後派保全人員前往勸離，但人一多，保全管得動嗎？形同變相放任韓粉辦活動，難道韓市府是在教導市民要用「非法」的手段才有效嗎？

罷韓連署 累計已超過五萬份

「公民割草行動」幹部指出，考量籌備時間、當天天氣及六日可能有韓粉出沒，內部決定暫緩草市活動，並擬定十六日公布後續方案，罷韓連署到昨天為止，累計有效連署書已超過五萬份，數量持續增加中。

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