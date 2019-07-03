嗆習中生李家寶 獲准續留6個月

2019-07-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕在嘉南藥理大學研修的中國籍學生李家寶三月間在推特直播，主張推行中國民主化，反對中國國家主席習近平專制，引起關注，他的簽證昨天到期，在政府跨部會研商後，決定核准他以專案研修名義，可繼續在台停留六個月。據了解，李家寶確定留台後，將轉而申請就讀他校。

李家寶在網路直播後，一度無法與父母聯繫，也遭恐嚇，他憂心自己返回中國後，會被冠上「煽動顛覆國家政權罪」等罪名，因此四月底曾赴移民署提出長期居留申請專案，移民署召開跨部會研商後，昨天正式核准。

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