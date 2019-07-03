王邀韓郭 明後天上直播節目

2019-07-03

〔記者陳昀、邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平宣布不參加國民黨總統初選後，推出「台灣金團結」直播節目。據透露，本週四、週五將分別邀請高雄市長韓國瑜、國民黨總統初選參選人郭台銘上節目。王陣營強調，就是一起玩小遊戲，「很輕鬆，不談政治」。

玩小遊戲 不談政治

王金平六月初宣布不參加國民黨初選後，他和韓國瑜、郭台銘之間的互動備受關注。韓、郭二人私下雖多次拜會王金平，但除了韓國瑜六月十八日臨時造訪立法院，這兩場直播將是王金平宣布不初選後，首度和韓、郭公開合體。

據悉，韓國瑜、郭台銘先前得知王金平推出直播節目，就很有參與意願，雙方很快敲定時間，王金平也配合兩人行程南下高雄，明天（週四）來賓是韓國瑜、後天（週五）是郭台銘，預計循先前的模式玩些輕鬆小遊戲，相關細節還在做最後確認。

王金平六月下旬推出「台灣金團結」直播節目，先後邀請前台北縣長周錫瑋、立委蔣萬安、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標，每集規劃「你畫我猜」、「快問快答」、「煮水餃」等不同內容。

此外，王金平、郭台銘昨天中午剛好在同一家飯店有活動，郭獲知後特地前往向王致意，兩人一見面就聊不停。王向郭提及「大健康產業」構想，強調可把生技業、ICT（電子通訊資訊產業）結合，產值可達上兆元，可成「兆元產業」，郭也相當認同。

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