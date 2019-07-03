國民黨今最後一場政見會

2019-07-03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天晚上將在台北市台大醫院國際會議中心舉辦總統初選最後一場「國政願景電視發表會」，主題為經濟、財政、能源與環境，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中五位總統參選人將再度同場較勁。

國民黨昨邀集五位總統初選參選人陣營召開民調執行及觀察說明會，會中確定調查過程若遇有爭議電話、訪員公正性等爭議個案時，將以當天問題當天解決為原則，因此八日至十四日執行民調作業現場，除各陣營指派觀察員監督外，五位參選人還要以委託書委託足以代表本人意志的代表在場參與協調。

朱立倫陣營提出，如果五家民調機構最後統計結果出現極端值是否應該剔除，以及參選人支持度只有如○．○○一的極微差距時，是否啟動複核機制；經討論後仍決定依照既有作業要點規定，各參選人支持率直接取五家民調機構所得平均值計算。

民調期間 不得電話拜票

會中還決議民調執行期間，各參選人陣營一律不得有電話拜票的行為。八日至十四日民調執行期間，五家民調公司每天從晚上六點半開始執行電訪，當日民調原始資料磁碟要複製成三份，分別由民調執行小組、中央黨部及民調機構保存，每家民調公司七天要完成至少三千份有效樣本；十四日完成原始資料檔合併彌封；十五日統一在國民黨中央黨部進行資料拆封、加權處理、輸出報表統計作業，隨即召開記者會公布民調結果。

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