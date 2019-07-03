0到6歲國家養被酸》郭：傳統方法永遠擠不出稅

2019-07-03

〔記者陳柔蓁、實習記者黃寶慧／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出「零到六歲國家養」政見，遭另一參選人朱立倫酸是「郭家養」，郭昨天受訪回應說，「要用創新式的財源，因為用『傳統』的方法來做，永遠擠不出那個稅」，其中一項具體做法就是抽富人稅，也會思考如何調整其他稅基，似乎是回酸朱的想法很傳統。

抽富人稅 評估調整稅基

郭台銘在國民黨總統黨內初選第二場國政發表會中提及少子化議題，主張「新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」；之後與網紅「館長」陳之漢爬山時，再強調會自籌財源，不需政府另編預算。郭的政見不僅被行政院長蘇貞昌質疑有開「芭樂票」之嫌，朱立倫還幫郭台銘計算經費最多得花逾兩千億元，稱就算郭董身家也只能支應一年。

郭台銘昨天出席《從郭董到果凍：相信郭台銘》新書發表會。他回應「零到六歲郭家養」的質疑，指郭家已經養八個，現在要年輕人一起來努力，編預算一定讓小孩預算優先，他的方法是抽富人稅，一年多一千六百億元，再來是評估調整稅基。郭台銘還強調，若可將台灣發展成科技實驗島，將可創造五千億美元（約十五．五兆台幣）產值，到時光是稅收就遠遠超過育兒補助，「不只可以養這些小孩！」

今政見會 經濟問題會火力四射

媒體問郭，今天是國民黨總統初選最後一場國政願景發表會，是否會火力全開？郭說，「台灣已停滯將近十幾年，火力全開都還來不及，所以必須要什麼？砲聲隆隆，這個是拚經濟。高雄贏、台灣贏、中華民國贏，國民黨要三贏，不然我們就不能帶領大家來拚經濟，我對經濟的問題會火力四射！」

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