0到6歲國家養》朱酸：郭董身家也只能養一年

2019-07-03

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘提出「零到六歲國家養」的政見引起熱議，另一位參選人朱立倫昨表示，郭的提議是「創意」，希望真的能改變台灣，但大家都很好奇，期待郭能算給大家聽「錢從哪來」，大家希望知道真相是什麼。朱還酸，「就算郭用全部財產，也只能養一年」。

朱立倫昨受訪指出，對於郭台銘「國家養」政見，大家很好奇，相信有完整方案，「我很期待郭董算給大家聽」，這關係到下一代，既然提出這麼好的政見，又可以不要用國家政府的預算，大家希望知道真相是什麼。

朱立倫還酸，如果把郭台銘的資產拿出來養，只能養一年，中華民國政府總預算就是二兆元出頭，扣掉所有固定支出就一兆多元，郭說不要用政府預算，他希望學習要怎麼樣不用到政府預算。朱也提醒郭，郭提到大數據可賺一億元美金，但換算下來一年是卅億元台幣，「吃營養午餐絕對都不夠」。

朱強調，他不是要批評郭台銘，是郭提出的政策有點挑戰他專業所學，無法不講出來，所以希望郭能有完整論述，他願聞其詳，非常希望郭的創意可以改變台灣。朱認為，很多人都希望什麼都免費，但事實上是做不到的，台灣還是要回歸「各家來養」，不是國家來養。

要回歸「各家來養」不是國家養

對於今日的最後一場國政願景發表會，朱立倫表示，他四十年來學財經、教財經，為政府工作，他會用他的經驗說未來台灣的願景，沒有要跟郭台銘或任何人比。

朱立倫強調，他最關心的是能不能透過政見會讓國民黨支持度提升，他會告訴民眾他最有能力解決經濟跟兩岸問題。

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