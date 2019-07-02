國民黨將成立PK小組 攻擊蔡施政

2019-07-02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨邀第一階段已提名的五十五位立委參選人座談，確定明年總統、立委大選主軸為主打蔡政府施政缺失，包含經濟、反公投法修正案等議題；國民黨也將成立「ＰＫ小組」，每天開會討論重大議題，擬天天開記者會，營造有利選戰節奏與網路聲量，反擊蔡政府。

吳：總統立委參選人互配合

國民黨昨舉行「提名立委參選人座談會」，由黨主席吳敦義主持，組發會、文傳會報告選戰策略及主軸。

吳敦義希望總統與立委選舉，黨籍參選人共同配合，達到一加一大於二的效應。

文傳會代理主委程美華會後轉述，會中有不少立委參選人提出需求與建議，發言踴躍，出席率超過九成，對於參選人的意見，吳敦義主席裁示黨中央盡力解決。

程美華指出，國民黨將從七月五日起成立以揭弊為主的「ＰＫ小組」，每晚在立法院黨團開會，成員包括立院黨團、組發會、文傳會及相關選戰策略中心成員和參選人，針對每日議題發展及隔日要舉行記者會的議題進行討論，彙整特定選區重大議題，集思廣益，營造有利的選戰節奏及網路聲量，即時回應時事。

在新媒體運用方面，程美華指出，組發會青年部除規劃新媒體節目外，也會著重在網路輿情分析，找出適當議題，對外發布。在組織戰部分，組發會也會分區協助各立委參選人。

程美華也說，明年總統、立委大選主軸是蔡政府施政三年來的政策缺失，其中包括經濟、公投法修正案等。黨中央也希望五十五位立委被提名人率領支持者，響應黨中央七日主辦的「反鐵籠公投」凱道大會師活動。

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