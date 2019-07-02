韓批治登革熱一國兩制 蘇斥給5000萬還沒領

2019-07-02

〔記者方志賢、王榮祥、王憶紅、林惠琴、吳亮儀、巫其倫／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨天再嗆中央對防治登革熱是「一國兩制」，「特別照顧民進黨執政縣市」、「越南、印尼有疫情就出錢、出力」、「高雄感受不到行政院的熱情」；行政院長蘇貞昌昨批韓要用心守住高雄的疫情，不要一直增加登革熱的疫情，「不要到處趴趴走，話又亂講」。

韓國瑜前天在新竹造勢，嗆中央對防治登革熱「一國兩制」，昨受訪重申去年越南、印尼發生登革熱疫情，疾管署立刻派人前往，出錢、出力，但高雄市發生登革熱的時候，「我們沒有辦法立刻第一時間感受到行政院的熱情。」韓還說，蔡政府絕不能把台灣分成兩個區塊，「民進黨執政的特別照顧，那不就是一國兩制嗎？」

高市府︰

又不是ＡＴＭ 有密碼就可以領

蘇貞昌昨參加中華電信第廿三屆績優人員表揚大會，除了批韓「趴趴走、亂講話」，還指登革熱疫情重點是撲滅病媒蚊，不要一天到晚將焦點轉移到錢；何況高雄市政府要求補助五千多萬元，行政院兩天、上個禮拜就准了，到昨日還沒領款，可見高雄市政府不但不用心防治病媒蚊，連辦事效率都有問題。

高市新聞局長王淺秋則指出，看到蘇的說法真的是笑了，因為行政院不是ＡＴＭ，不是給幾個密碼去按了，就可以把錢提出來。她說，的確中央只用兩天、公文就來了，代表同意核撥經費給高雄市政府，但六月廿四日有另一份公文，要求六項修正，同時還要提供簽領據，跟一些程序需求。高市衛生局長林立人補充，相關程序均已做好，並在昨天先送出，相信財政部會立刻處理。

財政部︰

接到市府行文就撥款 沒拖延

財政部表示，高雄市政府向中央提出五三一八萬元的登革熱防治經費，行政院已在六月十九日全數核定，並於六月廿四日發函高市府，先行核撥二六六○萬元，但高市府遲至昨天下午兩點多才行文財政部，財政部昨下午五點就已完成款項撥付事宜，「中央並沒有延遲撥款」。

對於韓國瑜在造勢場合指中央不幫忙高雄市，反而幫忙越南、印尼防治登革熱，衛福部長陳時中昨語帶嚴肅回應：「不能亂講話！」指除了派人到高雄，撥經費的速度也是前所未有的快。疾管署副署長莊人祥亦強調，與越南、印尼的防疫合作從二○一七年就開始，絕無不幫高雄市防治登革熱，卻幫越南、印尼的情形。

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