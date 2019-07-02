黃偉哲酸韓國瑜：靠口水淹不死蚊子

2019-07-02

〔記者蔡文居／台南報導〕高雄市登革熱防治不能鬆懈，市長韓國瑜卻還趴趴走辦造勢，甚至批評民進黨蔡政府把登革熱防疫搞一國兩制，市長黃偉哲昨天再次主持南市防疫會議時，忍不住酸韓國瑜說：「光靠口水淹不死病媒蚊和孑孓，把防疫工作做好，才是市民的期待。」

台南市目前僅出現一例本土病例，黃偉哲昨天要求各行政區防疫動起來。

指韓是第一線指揮官 須扛起全責

黃偉哲說，在登革熱防疫工作上，韓國瑜在法律上是第一線指揮官，他必須扛起全責；會批評防疫一國兩制，可見「他心中的焦慮可想而知」。就事論事，當台南二○一五年發生登革熱疫情，那時中央並沒有給台南額外的經費和預算，而那時是國民黨執政，因此沒必要胡亂批評。

二○一五年 中央只給台南一千多萬

黃偉哲表示，二○一五年中央只給台南一千多萬元，再加上台南市動用市府第二預備金一億元投入登革熱防治，二○一六年中央給三千萬、市府動用年度經費一千多萬來防疫，這次高雄不幸發生廿幾例本土病例，民進黨政府就給了五三一八萬，中央比較挺誰？數字會說話。

把防疫做好 才是市民和全民所期待

他說，即使現在台南出現第一例本土病例，但中央並沒有給台南像高雄的五三一八萬，這又要跟誰去講？所以還是埋首防治登革熱，把防疫工作做好，才是市民和全民所期待的，不必去做政治口水砲打中央，還是彎下腰把孳生源清除，把防疫和噴藥做好，「光靠口水淹不死病媒蚊和孑孓。」

市府民政局昨邀集衛生局、環保局及卅七個區公所舉辦登革熱防治會議，黃偉哲親自主持，並帶領各單位主管一起喊口號：「防蚊第一線，各區動起來」、「消滅病媒蚊，戰勝登革熱」，提振士氣，他並要求各局處全力配合執行相關防疫工作，務必將病媒蚊阻絕於第一線。

台南市一名越南女子來台觀光，五月廿六日入境，五月底身體不適，六月一日就醫，經快篩呈登革熱陽性，但她以沒錢住院為由，不但離院還趴趴走。

衛生局說，醫師請個案住院治療，但因其為旅客，經衛教自主管理後，自行離院，翌日晚上確診後，衛生局當晚立即在永康一家汽車旅館找到她，強制住院治療，六月六日出院，六月九日離境，在六月二日至五日並對病例居留地及活動地進行防治工作，避免疫情擴散，未延宕防疫。

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