北市立委第一選區 李婉鈺備戰

2019-07-02

〔記者郭安家、陳心瑜／綜合報導〕二○二○年台北市立委第一選區（天母、北投）不僅出現民進黨現任立委吳思瑤、國民黨台北市議員汪志冰、無黨籍議員陳建銘「三腳督」，近期政壇還盛傳，前新北市議員李婉鈺在去年的板橋議員選舉，與吳的子弟兵戴瑋姍宿怨至今，李也考慮選北市第一選區立委，瓜分綠營選票，上演復仇記。李受訪否認復仇，但證實考慮選北市第一選區及新北市第三選區（三重），還建議吳思瑤轉往不分區立委。

李否認復仇 也考慮選新北市三選區

李婉鈺證實，考慮選這兩區，現任都是綠營立委；沒有一定要選或一定不選，目前先在兩區跑行程，聽地方的聲音。李否認參選是對吳思瑤復仇，她雖然不欣賞戴瑋姍「靠攻擊打贏選戰」的做法，但笑說「小助理不值得我大動干戈」；她強調，是因熟悉天母和北投生活圈，所以考慮參選，並認為以吳思瑤的專業，可以轉往不分區，相信會有更好的發揮。

對於李婉鈺的批評，戴瑋姍說，去年底的選舉已過了半年多，不想再多說什麼，每個人做過的事情，自己最清楚，樂見大家用不同方式為社會服務。

吳思瑤︰今年選戰很硬 心臟要夠強

吳思瑤昨笑說，「泛藍整合完畢後，先有陳建銘參戰，後有李婉鈺考慮參選，今年選戰本來就很硬了，心臟實在要夠強啊」；她強調，政治是公共事務，參選初心應當出自為民服務的正向能量，「如果出自個人恩怨或情緒，就比較可惜」。

選情可能成「四腳督」 陳建銘︰歡迎

面對選情可能成「四腳督」，陳建銘表示，歡迎任何有興趣、有志服務的人士一起參與，有競爭才有比較，更不希望每次選舉都讓各政黨專美於前，應讓民眾有更多選擇；並認為李婉鈺是可敬的對手。有地方人士指出，吳掃到颱風尾，此時綠營混戰，國民黨參選人汪志冰應該暗自放鞭炮，但汪昨未接電話，無法取得進一步回應。

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