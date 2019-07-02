《台中》罷免韓國瑜 30多件連署

2019-07-02

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕罷免韓國瑜正進行中，台灣基進黨台中黨部也幫忙收件。台中黨部指出，開放兩天就有卅餘件送達，還有正妹直言後悔去年投韓，現在想辦法「贖罪」，除自己填好連署書外，還帶回數份連署書，強調會勸身邊的高雄人一起行動改變。

台灣基進黨台中黨部召集人吳憲龍指出，響應罷免韓國瑜活動發起後，有不少在台中工作的民眾打電話來關切是否能代收罷免書，這兩天開放收連署書湧入卅餘件，有年近七十的老翁特地騎機車送來，直說，「看不下去高雄被韓國瑜糟蹋，一定要行動參與」。

另有廿多歲的年輕正妹送來連署書時說，去年市長選舉時抱著民進黨執政太久，純粹想「換人做做看」，儘管韓國瑜屢屢爆出爭議行為，她直到近來高雄登革熱疫情爆發且日益增加個案，才驚覺將高雄交付在一個無心高雄市政的人身上是多嚴重的事。

吳憲龍說，這名正妹十分後悔當時把票投給韓國瑜，更氣他只把高雄當跳板，除了自己寫好連署書送來外，也帶回十來份連署書，強調會用力遊說別的高雄人，好好「贖罪！」

此外，國民黨總統初選進入最後關頭，台中市台灣大道與惠來路口出現鴻海前董事長郭台銘的競選廣告，由於地點就在台中「地王」新光三越台中中港店的斜對面，廣告業者估計一個月費用約在七十萬至一百萬元間。

郭台銘廣告立黃金地段

郭台銘這幅廣告打出「溫情牌」，他抱著嬰兒，露出開心的笑容，看板上寫著「抱著我們的未來，郭『懂』關心您」；因地點屬黃金地段，廣告業者表示，該處過去都是名錶、精品等高檔商品廣告，以地點及看板大小估算，淡季一個月費用約七十萬元，旺季則上看一百萬元。郭台銘競選辦團隊則回應，目前還沒下戶外看板，都是支持者做的。

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