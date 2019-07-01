星期專訪》朱立倫：推韓郭像賭一把 可能大贏或大輸

2019-07-01

記者林良昇、施曉光、陳昀、黃維助／專訪

國民黨總統初選已進入最後決戰階段，初選參選人、前新北市長朱立倫接受本報專訪時，對於黨內總統初選制度仍大嘆一口氣，直言這次是最長、最變幻莫測的初選，三個月前，他百分之百可以贏蔡總統，另兩位參選人韓國瑜、郭台銘現在都好像是賭一把，可能大贏或大輸；朱也直言，「韓流」、「台風」總會過去，「太陽」總要出來。

高雄市長韓國瑜三月訪港時進入中聯辦而惹議，朱立倫說，他造訪香港時，不會像韓國瑜一樣進入香港中聯辦。至於兩岸關係，朱立倫表示，他反對一國兩制，將來可以推動「朱習會」，地點可以在金門或廈門，不談和平協議，談和平宣言。

問：你曾說沒遇過走那麼久的初選，對於這次的初選制度，你現在的看法？

答：（嘆一口氣）這次初選走最長，規則經過十幾次變化，一開始，大家比較看好我，後來韓市長出來，到四月中旬郭董出來，很像本來是大聯盟自己在比，後來又從其他聯盟又找一位，後來又找另一位，過程變幻莫測。

如果半年前，我絕對可以打敗蔡英文；三個月以前，我、韓國瑜、郭台銘都明顯贏蔡英文；到近期，國民黨主將都落後了，落後數字越來越大。拖到七月才決定人選，時間拉太長了。

韓郭兩軍對立 是國民黨最大危機

問：民調變化的原因，是制度、還是人的因素造成？

答：一方面是制度變化，一方面是中間有明顯對立的氣氛，如第一場政見說明會，發生兩軍對嗆的情況，在網路、在無形中太多了，動輒喊出「非誰不投」、「是誰不投」，如果到七月十五日後裂痕還是很深，就是國民黨最大危機。

問：你是否認為韓國瑜或郭台銘出線，黨內整合更困難？你比較能整合？

答：我從宣佈參選到今天都是走正常的路，靠具體政見、勤走基層；我最有行政經驗，中央、地方、行政、立法，也當過黨主席，我一直認為黨內初選不是兩軍對決或三軍對決，不是先拿球棒打自己的投手。如果未來是我出線，一定能立刻團結，大家沒有疑慮和壓力。

網紅來得快去得快 我是穩定力量

問：郭台銘曾說你各方面資歷很好，但時不我予？你怎麼翻轉韓、郭在民調上的領先優勢？

答：如果說是在網紅時代時不我予，我承認，但網紅常是來得快去得快，我是一個穩定的力量，台灣永遠需要穩定的力量，如果我是媒體所說的「太陽」，太陽每天總要出來吧？「韓流」、「台風」總會過去吧？

我沒把他們（郭、韓）當對手，很多人認為我是錯誤的，但我有義無反顧的決心，沒有舍我其誰的懸念，成功不必在我，但成功一定有我，我是一個相信團隊的人，不相信「solo show」。你要我今天去搞大造勢、大動員，那是總統大選最後階段，不是初選該做的事。

至於民調問題，互比民調是很奇怪的選擇，大家都是自己同志，可能第二優先是支持我，比較溫和、理性、中道的婆婆媽媽是我最大支持者，但黨內互比不明確表態，就變成敢表態的最強，我確實會吃一點虧。但在大選時就不一樣，就是比誰能夠凝聚最大力量。

韓流、台風會過去 太陽總要出來

問：相較於韓國瑜，為何黨內公職比較少人出來表態挺你？

答：他們都有希望表態，但我不希望這樣。我回桃園時，所有立委候選人、議員也站在我旁邊，只是我們不當作造勢。我的看法是，民調跟投票是兩回事，投票是要大家每個人出來投，所以組織動員非常重要，今天是要做民意調查，需要在這樣情況下做這樣大規模陸戰或動員嗎？更何況又沒有黨員投票。

問：郭、韓兩人都沒經歷過總統大選層級的檢驗，風險是否很高？

答：郭台銘是企業家、韓國瑜是剛就任的高雄市長，民進黨會不斷挑戰他們，我要受到的挑戰都不會是現在式，有人說朱立倫最穩定，不會暴起也不會暴跌。有人開玩笑說，如果朱立倫選的話，可能選舉比較無趣，會被國民黨穩穩拿去，如果是另外兩位，有點像賭一把，有可能大贏，也可能大輸。

問：怎麼看黨內醞釀在全代會提案，刪除黨章有關總統兼黨主席的規定？

答：我覺得等七月十五日（初選結果揭曉）後再討論。我覺得各有利弊，二者皆可，如果黨中央就是決策機構，中常會就是決策機構，總統兼黨主席就可以；如果中常會只是一個諮詢機構，那中常委通常是「盍各言爾志」，那總統就不必兼黨主席，做純黨務工作。黨中央的吳主席領導的就是輔選中心，一樣是輔選立委，和總統候選人共同合作，成為一個團隊。

問：你怎麼評估台北市長柯文哲在二○二○的動向？

答：在網紅時代，容易造成民粹，大家講的是速食、快，但不一定要準，柯文哲是第一代政治網紅，也受到很大挑戰。柯說自己是二○二○最大變數，但我認為最大變數是國民黨有沒有團結，現在民進黨已經團結了，小英實力也越來越強，如果藍綠都團結，柯Ｐ就只能成為第三名，他是期待國民黨分裂，才可以得到一些好處。

問：你說過中華民國未來要有正常的國際關係、兩岸關係，而且不用害怕得罪北京，如果當選總統，你有足夠抗拒北京的能力？

答：兩岸關係方面，台灣一定要有堅定立場，要兩岸和平，但也堅定要民主，希望經濟繁榮，我們反台獨、反獨裁與反一國兩制，不容有任何疑慮，我堅持一個民主自由的中華民國，我常說，想要害中華民國或推翻中華民國的就是兩種人，一種是親中賣台的人，另一種是搞台獨要害死中華民國的人，中華民國是我們共同的資產與驕傲。

在台美關係上，最重要不是名稱，而是民主自由，台灣是國際的夥伴與盟友，得到民主國家認同，另一方面在與對岸交往時，則是共同反對台獨，不搞文化台獨、去中國化，我們是具有台灣特色的中華文化，這也是資產，根本不要去排斥。但當碰到民主自由議題時，例如香港反送中事件，當然就要全力聲援，因為這是我們堅持的價值，不必怕得罪北京。

不會進中聯辦 可推動「朱習會」

過去中國大陸喜歡說「求同存異」，我四年前去大陸說「求同尊異」，如果永遠存異，兩岸永遠碰到這個議題時就會卡住，我有信心不怕得罪北京，也不會造成兩岸衝突，在穩健的基礎上走向和平，過去已有「馬習會」，將來可以推動「朱習會」，而且不必跑到新加坡，雙方在金門見面，下次到廈門，而且為了象徵兩岸和平，現在不談和平協議，但可以談和平宣言，只需要「兩岸同胞、相親相愛、互助互利、和平永存」十六個字。

問：「習五點」呼籲兩岸共同探索一國兩制台灣方案，如果你當國家領導人，對岸要求探索一國兩制，你如何應對？

答：一國兩制從來就不是我們的選項，我們堅決反對，從三十幾年前民進黨還未成立前，蔣經國就說過絕不接受，這從來都不是國民黨的選項，台灣堅持的是一個自由民主的中國。

問：韓國瑜曾去過香港中聯辦，如果中聯辦也邀請你，你是否會去？

答：不會，我也去過香港，但接觸的就是港府，當時是以市長身分去，就是城市交流，沒有牽涉到中國問題。

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