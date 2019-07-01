韓政見會談反毒 朱：政府都在做了

2019-07-01

〔記者葛祐豪、林良昇／高雄報導〕國民黨總統初選第二場電視政見會，提問人詢問文化議題，高雄市長韓國瑜卻答非所問大談反毒。前新北市長朱立倫昨天受訪表示：「每個地方、中央政府都已在做反毒了。」時代力量高雄市議員黃捷則批韓「跳針、虛偽」。

國民黨前天舉行第二場國政願景發表會，提問人詢問如何導正蔡英文政府去中華文化政策，韓國瑜卻答非所問地表示他更關心毒品，整整三分鐘文不對題，都在講全民一起來反毒。

朱立倫昨被問到韓大談高雄要強力掃毒，朱認為，強力掃毒從中央到地方都在做，他做市長也是強力在做，從學校裡做好反毒教育，從基礎做好，把所有毒品源頭殲滅，才能真正達到反毒、防毒的工作。

黃捷批韓「跳針、虛偽」

黃捷昨天則批評，毒品問題嚴重，卻不見韓國瑜在市政上的實質作為，不僅缺席全國反毒博覽會，甚至傳出要裁撤高雄市毒防局，卻在國政願景說明會上，表示自己很關切毒品問題，只讓人覺得虛偽且不切實際。「問文化卻談反毒，太跳針」、「口號一百分、實際施政零分」。

另外，「公民割草行動」與「Wecare高雄」等兩個民間團體發起的罷免韓國瑜行動如火如荼，「公民割草行動」統計，光統計該聯盟，截至前晚八點半，已收到七二三八份連署書（公職人員罷免提議人名冊），台灣基進黨與「公民割草行動」今天將聯合召開記者會，宣布第一階段連署書即將達到三萬份。

高雄市選委會表示，高市以前只有里長罷免案，從未有人發起議員或市長的罷免。至於格式是否有效，須由中選會回答。

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