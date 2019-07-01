宮廟之行 蔡︰一定連任 再回來上香

2019-07-01

〔記者黃明堂／台東報導〕總統蔡英文昨天早上到台東南清宮上香，她指自己在競選第一任總統時也曾來上香，現在對連任展現十足信心說：「我一定連任，一定再回來上香。」

蔡英文進入大殿上香祝禱後，在廟埕向鄉親談話。她說，台東有很多農民朋友，過去三年多，政府補助農民所受的天然災害、擴大農機具補助、職災保險，下一階段準備擬訂農民退休制度，讓農民除了老農津貼之外，也能享有退休金；為了照顧年輕人，也吸引台商回來投資，致力增加工作機會。

蔡英文也批評國民黨執政時，對於長照做過什麼？民進黨的長照政策從1.0到現在的2.0，將進化到3.0，國民黨有什麼想法？具體作法是什麼，應該說清楚。

高雄市長韓國瑜前天在政見會批評民進黨執政三年搞東廠，「自由民主價值在民進黨執政時受嚴重傷害」，蔡英文以兩聲笑回應說：「他這句話很多人都不會同意他的啦！」

蔡指出，民進黨從創黨開始，就非常珍惜民主與自由，這麼多年來，民進黨持續主張的就是一個民主自由的台灣，這個執政價值是不會改變的。

反駁韓「傷害民主」說

得到金曲獎的Leo王前晚得獎感言：「能夠生在台灣是一件非常幸運也非常幸福的事情，身為一個創作者，一直以來，我都是想寫什麼，就寫什麼。」蔡英文昨天親自口述這句話，盼國人珍惜台灣的民主自由。她也特別恭喜閃靈樂團主唱、立委林昶佐得獎，「問政還可以得獎，真的不簡單！」

台東高中、公東高工及新生國中學生組成ULA自行車隊，繼立委劉櫂豪資助一圓競賽夢想，昨天再獲總統蔡英文當面加油打氣，並贈學生「國家因你而偉大」的毛巾。蔡英文昨天傍晚也逛台東市鐵花市集，被滿滿人潮圍聚，爭相合照、索簽名。

蔡英文昨也親赴卑南鄉達魯瑪克部落，頒發魯凱族長老林得次褒揚令，表彰林長老重振部落文化的重大貢獻，褒揚令首次以東魯凱語與中文並列書寫，並以雙語宣讀，由林得次長老長子林保羅代表接受。

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