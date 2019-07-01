民進黨啟動2020大整合

2019-07-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕尋求連任的蔡英文總統前天受訪開出副手人選三條件，包括社會支持、黨的團結、未來勝選等。據了解，雖然前行政院長賴清德在初選落幕後即沉潛，對外界關注「蔡賴配」可能性更不願多談，然而蔡陣營持續啟動整合攻勢。一名備受蔡英文倚重的黨內大老上週曾透過與賴的共同友人居間聯繫賴，希望促成蔡及賴非正式會面，但最後因故沒有成局。

黨內大老牽線 蔡賴會因故未成

蔡英文六月十三日在黨內初選勝出時，媒體詢問「蔡賴配」是否還是團結整合的選項？蔡表示，「一加一大於二的原則不變，並沒有哪一個比較大」，會與賴坐下來談，商討黨的勝選最佳方案。蔡英文上週受訪時更強調：「賴清德還是我們團隊裡非常重要的成員。」

據透露，一名蔡英文非常倚重的黨內大老上週曾透過南部共同友人居間聯繫賴清德，盼創造蔡、賴「不期而遇」情境，讓雙方能非正式的會面。為求謹慎，賴清德曾向這名黨內大老探詢，促成這場會面是否就是蔡總統的意思？不過，「蔡賴會」最後還是因故沒有成局。

對於黨內未放棄「蔡賴配」，甚至有建議賴清德排入不分區立委名單、帶動選舉氣勢的呼聲，地方人士表示，賴還在休息階段，對於下一步還在思考中，最近只有與老朋友聚會聊天，以及到各地方向初選時支持他的朋友表達感謝。

行政院長蘇貞昌前天受訪時表示，他和賴清德通過電話，也約了賴見面，時間要等賴安排好。

除了蔡賴的整合問題外，民進黨也已展開黨內及社會整合工作。民進黨主席卓榮泰六月廿九日赴美訪問前夕，即拜訪初選時支持賴清德的本土社團成員，請本土社團支持蔡英文競選連任。

台灣社社長張葉森昨受訪表示，卓榮泰來訪，表示初選已落幕，希望本土社團支持小英連任。他則回應，台灣社的態度就是「民進黨誰出線就會支持誰」，不過，部分本土社團成員會有不同情緒。張葉森表示，他對卓說，卓在總統初選的前半段做得很好，但後半段整個放水，民調方式出現很多爭議，以後盡量不要改規則，「也希望蔡總統班底能改變、和過去能不一樣」，因為去年民進黨慘敗已經是警訊。

此外，親英的黨內人士近日也拜訪地方黨公職，力求團結迎戰大選。例如立法院長蘇嘉全近日即邀台中民進黨議會黨團成員等地方黨公職餐敘，除促請黨公職全力支持蔡英文競選連任外，也談及年底地方總統競選總部籌組事宜，盼全黨同心備戰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法